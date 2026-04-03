USA: la promotion d'officiers noirs aurait été bloquée par Hegseth

D’après le média américain NBC News, dans l’un de ses papiers du 31 mars 2026, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth serait personnellement intervenu pour retarder voire totalement bloquer la promotion d’officiers supérieurs afro-américains, au sein de l’armée américaine.

Aux États-Unis, le système de promotion au sein de l’armée fonctionne de manière un peu particulière. En effet, ce sont des comités internes à chaque branche ou section de l’armée qui effectue ses recommandations. Celles-ci sont ensuite évaluées par la hiérarchie puis validées. L’intervention de la Maison-Blanche reste, dans le cadre de ces promotions, extrêmement rare.

Des promotions retardées ou annulées sur décision de Pete Hegseth

Dans cette affaire, Pete Hegseth aurait effectivement mis son veto sur la promotion d’une dizaine de militaires issue de minorités ou femmes. Problème, rien ne semble justifier une telle décision. En effet, les personnes concernées ne sont actuellement sous le coup d’aucune enquête ou procédure disciplinaire. Au sein des forces armées, certains responsables s’interrogent sur les motifs de ces blocages.

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Pour certains observateurs, ces décisions s’appuient sur le passif de ces militaires. Ceux-ci aurait notamment soutenu la mise en place de certaines mesures restrictives lors de la crise sanitaire du COVID-19. D’autres auraient pu être du côté d’anciens responsables américains, depuis limogés par l’administration Trump, comme Mark Milley ou Randy George.

Un lien avec les critiques liées aux politiques d’inclusion au sein de l’armée ?

Certains, enfin, ne peuvent s’empêcher de faire le lien entre cette décision et les critiques de plus en plus virulentes, émises par Donald Trump et son administration, à l’encontre des politiques de diversité au sein de l’armée. D’ailleurs, Pete Hegseth a lui-même plusieurs fois exprimé sa ferme opposition aux programmes liés à l’inclusion au sein des forces américaines. Dans tous les cas, le sujet suscite énormément de crispation au sein de l’armée, d’autant que bon nombre de personnes sont actuellement engagées au Moyen-Orient, ou les tensions sont vives et exacarbées avec l’Iran.