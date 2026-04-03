USA : Trump attaque Springsteen sur son physique et appelle à boycotter sa tournée

Le président américain Donald Trump a publié jeudi 3 avril 2026 une diatribe sur son réseau social Truth Social visant le chanteur Bruce Springsteen, 75 ans, l’insultant sur son apparence physique et appelant sa base électorale à bouder sa tournée en cours aux États-Unis.

La publication intervient deux jours après le concert d’ouverture de la tournée Land of Hope and Dreams American Tour à Minneapolis, au cours duquel Springsteen a multiplié les prises de position contre l’administration Trump. Le musicien y a qualifié la Maison-Blanche de «corrompue, incompétente, raciste, imprudente et traîtresse», appelant le public à résister à ce qu’il a désigné comme une dérive autoritaire.

Une attaque personnelle sur Truth Social

Trump a répondu en ciblant l’apparence du rockeur, le comparant à un «pruneau fané» ayant «grandement souffert du travail d’un très mauvais chirurgien plastique», avant de le qualifier de «chanteur ennuyeux» atteint d’un «cas horrible et incurable de Trump Derangement Syndrome». Le président a conclu sa publication en demandant à ses partisans de boycotter les concerts du musicien, jugés «hors de prix» et «nuls».

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La American Federation of Musicians, syndicat professionnel représentant Springsteen via ses sections de Los Angeles et d’Asbury Park, a réagi en dénonçant des «attaques personnelles» d’un chef d’État contre l’un de ses membres, affirmant se tenir «en solidarité totale» avec le chanteur.

Une rivalité qui remonte à 2016

Le conflit entre les deux hommes est ancien. En 2016, Trump avait utilisé sans autorisation la chanson Born in the U.S.A. lors de sa campagne présidentielle. Springsteen avait alors publiquement soutenu Hillary Clinton, avant de réitérer son opposition lors de la campagne de 2024 en faveur de Kamala Harris. Trump avait à l’époque diffusé une vidéo truquée le mettant en scène en train de frapper Springsteen avec une balle de golf, et réclamé une enquête sur les dons déguisés que constitueraient, selon lui, les soutiens de célébrités à des candidats.

Springsteen, qui a déclaré au Minnesota Star Tribune ne pas s’inquiéter des conséquences de ses prises de position, poursuit sa tournée : une date est prévue à Portland le 3 avril, suivie de deux concerts au Kia Forum de Los Angeles les 6 et 7 avril.