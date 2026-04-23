USA : un Nigérian et son épouse risquent jusqu’à 30 ans de prison pour fraude

Un ressortissant nigérian et son épouse ont été arrêtés mardi 21 avril 2026 à Poughkeepsie, dans l’État de New York, pour leur implication présumée dans un vaste système de fraude bancaire. L’annonce a été faite par le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, et l’inspectrice en chef de la division new-yorkaise du U.S. Postal Inspection Service, Ketty Larco-Ward.

Selon le communiqué du Département de la Justice, Opeyemi Olujobi, 28 ans, également connu sous le nom de « Tyler Olujobi », et Jennie Davidson, 29 ans, sont accusés d’avoir pris le contrôle de centaines de comptes de cartes de crédit en usurpant l’identité de leurs titulaires. Les deux suspects auraient ensuite utilisé les cartes frauduleusement obtenues pour réaliser des achats non autorisés d’une valeur estimée à plus de 500 000 dollars dans plusieurs commerces de la région.

Un système basé sur la manipulation des comptes et des adresses

D’après les autorités fédérales, les faits se seraient déroulés entre mai 2023 et octobre 2024. Les mis en cause auraient contacté une institution financière en se faisant passer pour les véritables clients, à l’aide de données personnelles détournées telles que les numéros de sécurité sociale ou les dates de naissance.

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Une fois l’accès obtenu, les adresses associées aux comptes étaient modifiées pour rediriger les nouvelles cartes vers plusieurs adresses contrôlées à Hopewell Junction, dont leur domicile. Les suspects déclaraient ensuite les cartes initiales perdues ou volées afin d’en obtenir de nouvelles.

Les cartes ainsi récupérées auraient servi à acheter des cartes-cadeaux et divers biens. Des images de vidéosurveillance mentionnées par le Département de la Justice montreraient les deux individus lors de certaines transactions. Dans certains cas, les suspects auraient contacté la banque pour autoriser des paiements refusés ou demander une augmentation des plafonds de crédit.

Les enquêteurs indiquent également que Jennie Davidson aurait utilisé un compte de paris en ligne pour faire transiter une partie des fonds, avant de les transférer vers son compte personnel.

Plusieurs chefs d’accusation retenus

Les deux accusés font face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment complot en vue de commettre une fraude postale, électronique et bancaire, passible d’une peine maximale de 30 ans de prison. D’autres charges incluent la fraude à la carte bancaire, l’usurpation d’identité aggravée, ainsi que le blanchiment d’argent pour Jennie Davidson.

« Les accusés ont exploité le crédit que leurs victimes avaient mis des années à construire », a déclaré Jay Clayton, procureur fédéral, en soulignant la volonté des autorités de poursuivre les auteurs de ce type d’infractions.

Le Département de la Justice précise que les peines mentionnées correspondent aux maxima prévus par la loi fédérale et que toute condamnation sera déterminée par le juge saisi du dossier.

Des enquêtes fréquentes sur ce type de fraude

Les autorités américaines, notamment le U.S. Postal Inspection Service et le Federal Bureau of Investigation, mènent régulièrement des investigations sur des schémas comparables. Ces affaires impliquent souvent l’interception de courriers, la modification de comptes clients et l’utilisation de données personnelles volées pour obtenir des moyens de paiement.

Dans de nombreux dossiers, les fraudeurs exploitent les circuits postaux pour recevoir des cartes bancaires réémises, ce qui explique l’implication des services postaux dans ce type d’enquête fédérale.

Opeyemi Olujobi et Jennie Davidson doivent comparaître devant un juge fédéral à White Plains, dans l’État de New York, pour la suite de la procédure judiciaire.