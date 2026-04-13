USA : une enseignante inculpée de cinq chefs d'accusation d'activité s3xuelle avec un mineur

Kirsten Rose, professeure de mathématiques au Cocoa Beach Jr/Sr High School en Floride, a été arrêtée le 10 avril 2026 par les agents de l’unité des victimes spéciales du bureau du shérif du comté de Brevard. Elle fait face à cinq chefs d’inculpation d’activité sexuelle illégale avec un mineur et un chef de conduite indécente commise par une figure d’autorité.

Une liaison révélée par les parents de l’élève

L’enquête a débuté en mars, après que les parents d’un lycéen ont remarqué que leur fils rentrait tard d’une soirée de travail. En vérifiant sa localisation, ils l’ont retrouvé dans une résidence inconnue. Interrogé, le jeune homme a d’abord affirmé se trouver chez sa petite amie, sans en révéler l’identité. Après des questions répétées, il a finalement désigné son enseignante.

Selon le bureau du shérif du comté de Brevard, les deux individus ont commencé à échanger en dehors du cadre scolaire via Instagram en novembre 2025. Ces communications auraient évolué vers des actes sexuels à plusieurs reprises en février et mars 2026, soit environ trois mois après le premier contact.

Publicité

Détention sans caution, audience fixée au 5 mai

Rose a été placée en détention à la prison du comté de Brevard sans possibilité de libération sous caution. Elle doit comparaître devant le tribunal le 5 mai 2026. En Floride, l’activité sexuelle illégale avec un mineur est réprimée par la section 794.05 du code pénal de l’État, qui s’applique lorsqu’un adulte de 24 ans ou plus entretient une relation sexuelle avec une personne âgée de 16 ou 17 ans. Chaque chef d’inculpation constitue un crime de second degré, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement.

Cette affaire rappelle celle de Brianna Coppage, enseignante dans le Missouri, dont la double activité avait été découverte en 2023 par un élève, entraînant son licenciement et une large couverture médiatique nationale. Comme dans le dossier Rose, la révélation était venue du cercle proche du lycéen concerné. L’enquête du bureau du shérif du comté de Brevard se poursuit. Toute personne disposant d’informations complémentaires est invitée à contacter l’agent Kimone Edwards de l’unité des victimes spéciales au (321) 633-8419.