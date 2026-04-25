William Ruto moque l'accent nigérian à Rome : ce que ce dérapage révèle des rivalités en Afrique

Lundi 21 avril 2026, devant la diaspora kényane rassemblée à Rome, William Ruto a déclenché une tempête continentale avec quelques mots à l’apparence anodine. « Notre éducation est bonne. Notre anglais est bon. Si vous écoutez un Nigérian parler, vous ne comprenez pas ce qu’il dit — il vous faut un traducteur, même quand il parle anglais », a déclaré le président kenyan, suscitant les rires de l’assistance. La vidéo est devenue virale en quelques heures, allumant une controverse qui dépasse de loin la question des accents.

Une réplique diplomatique déguisée en boutade

Le contexte est décisif pour comprendre la portée de la remarque. Le 10 avril 2026, lors d’une visite dans l’État pétrolier de Bayelsa, le président nigérian Bola Tinubu avait demandé à ses concitoyens de « remercier Dieu » d’être mieux lotis que les Kényans, alors que les prix du carburant s’envolaient au Nigéria à la suite des tensions au Moyen-Orient. « Les prix du carburant sont douloureux, mais regardez autour de vous. Rendons grâce à Dieu d’être mieux lotis. Écoutez ce qui se passe au Kenya et dans d’autres pays africains », avait-il lancé. La saillie avait provoqué la colère en ligne des Kényans, qui avaient rappelé que le PIB par habitant kenyan dépasse celui du Nigéria sur plusieurs indicateurs de développement humain.

JUST IN 🚨..



“YOU NEED A TRANSLATOR WHEN NIGERIANS ARE SPEAKING ENGLISH”



– WILLIAM RUTO, PRESIDENT OF KENYA pic.twitter.com/S8Y79wwAm9 — Nonfa KING (@ajeezayGH) April 24, 2026

Ruto n’a pas cité Tinubu explicitement à Rome, mais la séquence est limpide : sa moquerie sur l’anglais nigérian intervient directement après la comparaison économique du président nigérian. Ce qui ressemble à une blague de diaspora constitue en réalité une joute présidentielle publique, rare à ce niveau de protocole entre deux États africains.

Publicité

La langue coloniale, arme de prestige national

Ce qui a choqué au-delà du Nigéria, c’est le critère choisi par Ruto pour affirmer la supériorité kényane : la qualité de l’anglais. Les deux pays ont hérité de l’anglais par la colonisation britannique, mais dans des circonstances différentes — le Kenya sous domination britannique pendant 68 ans, le Nigéria pendant 99 ans. Les deux ont depuis développé des variétés distinctes de la langue, façonnées par leurs centaines de langues locales respectives.

Le journaliste zimbabwéen Hopewell Chin’ono a résumé le malaise continental : l’anglais est une langue coloniale, non une mesure de l’intelligence ou du progrès national. L’ancien sénateur nigérian Shehu Sani a rappelé que Ruto se moquait de l’anglais d’un pays qui a produit Wole Soyinka — seul prix Nobel de littérature africain d’expression anglaise — ainsi que Chinua Achebe et Chimamanda Ngozi Adichie.

Les moqueries d’accent, un sport continental

La polémique Ruto-Tinubu n’émerge pas du néant. Depuis que les Nigérians ont revendiqué la supériorité de leur riz jollof et la paternité de l’Afrobeat, la compétition entre le Ghana et le Nigéria ne s’est jamais éteinte — football, cinéma, musique, force des monnaies : chaque domaine devient un champ de bataille. La question de l’accent anglais y occupe une place récurrente. Dès 2014, des débats viraux opposaient Ghanéens et Nigérians sur la question de savoir lequel des deux pays parlait « le meilleur anglais d’Afrique », un débat qui se rejoue cycliquement sur les réseaux sociaux sans jamais se résoudre. Sous ces joutes en apparence bonhommes couvent des ressentiments plus profonds : des manifestations à Accra ont récemment accusé des ressortissants nigérians de délits graves, forçant une ministre nigériane à se déplacer d’urgence au Ghana pour des consultations diplomatiques.

Au-delà de cette rivalité historique, la stigmatisation des accents africains traverse le continent. En Afrique du Sud, des présentateurs radio et télévision adoptent des accents britanniques ou américains artificiels pour paraître crédibles, tandis que des influenceurs nigérians ont été violemment attaqués en ligne pour avoir parlé avec un accent igbo marqué. Des travaux académiques menés en Afrique du Sud montrent que la hiérarchie des accents héritée de l’apartheid persiste dans les milieux éducatifs et professionnels : parler avec un accent associé à une communauté noire expose encore à des micro-agressions et à la moquerie ouverte.

Hollywood amplifie ces biais en les exportant mondialement. Le film Black Panther avait suscité des réactions mitigées lors de sa première à Accra, des spectateurs ghanéens jugeant les accents des acteurs forcés et peu convaincants, mêlant indistinctement des sonorités nigérianes, sud-africaines et swahilies dans un amalgame que des linguistes africains ont qualifié de caricatural.

Ce phénomène a une dimension psychologique documentée. La pression exercée sur les Africains pour modifier leur accent afin de s’adapter à une norme perçue comme plus légitime conduit à l’érosion de l’identité linguistique et culturelle. Lorsque des individus intériorisent la stigmatisation de leur propre accent, ils peuvent en venir à rejeter leur propre manière de parler.

Quand la fierté nationale masque les défaillances économiques

La controverse a rapidement débordé la question linguistique pour pointer une réalité politique : au moment où Ruto se moquait de l’accent nigérian, nombre de critiques lui reprochaient de détourner l’attention des problèmes kényans — coût de la vie, chômage, tensions sociales persistantes. Le mécanisme est symétrique des deux côtés : Tinubu avait utilisé le Kenya pour relativiser la crise nigériane du carburant, Ruto utilise le Nigéria pour valoriser le « capital humain » kenyan face à une diaspora à séduire.

Le commentaire sur l’anglais est devenu un champ de bataille par procuration, révélant comment le prestige de la langue coloniale continue de structurer les hiérarchies symboliques entre élites africaines, même lorsque les dirigeants concernés prétendent défendre la dignité nationale.

Un précédent diplomatique préoccupant

L’épisode Ruto-Tinubu est le premier du genre à cette échelle entre deux capitales africaines majeures. La compétition entre puissances régionales africaines — Nigéria premier PIB du continent, Kenya hub économique et diplomatique de l’Afrique de l’Est — se joue désormais aussi sur les réseaux sociaux, en temps réel, parfois au détriment de la coopération régionale. Ni Abuja ni Nairobi n’ont émis de réponse officielle pour désamorcer l’incident. Le silence des chancelleries, alors que la polémique embrasait les réseaux, est en lui-même une réponse.