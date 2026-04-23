Xénophobie en Afrique du Sud : le Ghana hausse le ton

Le 23 avril 2026, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a convoqué Thando Dalamba, Haut-Commissaire par intérim de l’Afrique du Sud à Accra, pour lui signifier la protestation formelle du Ghana face à des actes d’intimidation et de harcèlement visant des ressortissants étrangers, dont des Ghanéens, dans plusieurs provinces sud-africaines. La démarche fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des migrants africains pris à partie par des groupes anti-immigrés.

L’incident le plus cité dans la protestation officielle concerne un ressortissant ghanéen en situation régulière au KwaZulu-Natal, interpellé par des militants sud-africains qui lui ont réclamé ses papiers avant de lui ordonner de quitter le pays. Selon le communiqué du ministère ghanéen des Affaires étrangères daté du 23 avril, le ressortissant a depuis été localisé par la Haute-Commission du Ghana à Pretoria et bénéficie d’une assistance consulaire. Aucun décès n’a été signalé parmi les ressortissants ghanéens lors des incidents récents.

Ablakwa interpelle directement Lamola

La convocation du diplomate sud-africain a été précédée d’un entretien téléphonique entre le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, et son homologue sud-africain, Ronald Lamola, ministre des Relations internationales et de la Coopération. Ablakwa a indiqué que Lamola avait exprimé ses regrets et confirmé l’ouverture d’enquêtes sur les incidents. Le Haut-Commissaire par intérim a de son côté assuré, lors de la convocation, que les autorités sud-africaines suivaient la situation de près et prenaient des mesures pour prévenir toute escalade.

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Des attaques portées par des mouvements organisés

Les incidents visés ont été déclenchés par des marches anti-immigrés menées notamment par Ngizwe Mchunu, ancien animateur de la radio Ukhozi FM, accompagné des mouvements March and March et Phakelumthakathi, actifs dans le centre-ville de Durban depuis le 20 avril 2026. Ces groupes organisent des descentes dans des commerces tenus par des étrangers pour vérifier la régularité de leur situation administrative, selon le site d’information sud-africain Briefly News.

Ablakwa a rappelé que le Ghana avait soutenu l’Afrique du Sud durant la lutte contre l’apartheid, sous la présidence de Kwame Nkrumah. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a indiqué qu’il maintiendrait ses contacts diplomatiques avec Pretoria jusqu’à obtention de garanties concrètes sur la sécurité de ses ressortissants. Mchunu a par ailleurs annoncé l’extension de sa campagne à Johannesburg dans les prochains jours.