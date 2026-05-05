Accord stratégique entre la France et l’Arménie : ce qu’il faut retenir

Le président de la France, Emmanuel Macron, et le Premier ministre de l’Arménie, Nikol Pachinian, ont signé un document établissant un partenariat stratégique entre leurs deux pays, lors d’une cérémonie officielle organisée à Erevan. La signature s’est déroulée à la résidence du président arménien, selon une retransmission assurée par les chaînes de télévision locales.

L’annonce de la signature a été faite au moment de la cérémonie, confirmant l’aboutissement d’un processus diplomatique engagé entre Paris et Erevan.

Un accord formalisé au plus haut niveau de l’État

Le document a été paraphé par les deux dirigeants en présence de responsables politiques des deux pays. Lors de la cérémonie, il a été indiqué qu’« un document établissant un partenariat stratégique entre l’Arménie et la France est en cours de signature », selon les propos relayés par les médias audiovisuels arméniens.

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La signature intervient dans le cadre d’une visite d’État du président français en Arménie, marquant une étape dans le renforcement des relations bilatérales. Aucun détail exhaustif du contenu du texte n’a été rendu public au moment de la cérémonie.

Une coopération de défense déjà engagée

Avant cette signature, les deux pays avaient déjà intensifié leur coopération dans le domaine militaire. Depuis 2023, la France a engagé plusieurs actions en faveur de l’Arménie, notamment la livraison d’équipements de surveillance et la formation de militaires arméniens.

En 2024, des contrats portant sur la fourniture de systèmes d’artillerie de type Caesar ont été annoncés, confirmant l’approfondissement des relations de défense entre les deux États. Ces initiatives avaient été présentées par les autorités françaises comme un appui au renforcement des capacités de l’armée arménienne.

Des relations bilatérales appelées à se structurer

La signature de ce partenariat stratégique vient formaliser une relation déjà active sur les plans politique et sécuritaire. Elle intervient alors que les deux capitales multiplient les échanges officiels et les initiatives conjointes.

Les modalités précises de mise en œuvre de l’accord, ainsi que son calendrier d’application, devraient être détaillées par les autorités françaises et arméniennes à l’issue de la visite présidentielle.