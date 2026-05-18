Arbeloa fait la paix avec Mbappé, l'un « des cinq joueurs les plus déstabilisants au monde »

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a rendu un hommage appuyé à Kylian Mbappé dimanche 17 mai, au terme de la victoire des Merengues sur la pelouse du Séville FC (0-1) lors de la 37e journée de LaLiga, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Une prise de parole qui tranche avec les tensions des jours précédents entre les deux hommes.

C’est Vinicius Jr. qui a inscrit le seul but du match, dès la 15e minute, offrant trois points précieux à une équipe madrilène qui termine la saison sans titre majeur pour la deuxième année consécutive — le championnat ayant été remporté par le FC Barcelone.

Une semaine sous haute tension

La semaine avait été marquée par un échange médiatique tendu entre l’attaquant français et son coach. Après être resté sur le banc lors de la victoire contre le Real Oviedo (2-0) le 14 mai, Mbappé avait déclaré en zone mixte que l’entraîneur lui avait annoncé qu’il était « le quatrième attaquant de l’effectif » — une formulation qu’Arbeloa avait aussitôt contestée, affirmant que son joueur l’avait « mal compris ». Mbappé avait de son côté répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur les déclarations de son coach : « Je ne regarde pas les conférences de presse d’Arbeloa. »

Le ton avait commencé à s’apaiser dès le samedi 16 mai, lorsqu’Arbeloa avait déclaré devant la presse que le mécontentement de l’attaquant lui « plaisait », y voyant le signe d’un joueur qui veut jouer.

Arbeloa : « N’importe quelle équipe au monde voudrait les avoir »

Au Pizjuán, Arbeloa a refermé le dossier. Devant les médias, il a évoqué Mbappé et Vinicius Jr. dans les mêmes termes élogieux, soulignant que les quatre mois écoulés avaient été « difficiles pour tout le monde, eux y compris ». Il a qualifié les deux attaquants de joueurs que « n’importe quelle équipe au monde voudrait avoir », regrettant uniquement que Mbappé, auteur selon lui d’un « excellent travail », n’ait pas pu trouver le chemin des filets.

Cette sortie intervient alors qu’Arbeloa est attendu sur le banc pour une dernière journée face à l’Athletic Bilbao, le 23 mai, avant de céder sa place. José Mourinho serait pressenti pour lui succéder à la tête du club, une information qu’Arbeloa n’a pas démentie, indiquant qu’il serait « très heureux » de voir son ancien mentor revenir au Real Madrid.