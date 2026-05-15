Arbeloa recadre Mbappé : « Je décide qui joue, peu importe les noms »

L’entraîneur par intérim du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a publiquement assumé jeudi soir au stade Santiago-Bernabéu sa décision de laisser Kylian Mbappé sur le banc face au Real Oviedo, déclenchant une passe d’armes inédite avec l’attaquant français. Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol a revendiqué une autorité totale sur la composition d’équipe, balayant le statut de star de l’international tricolore.

Une mise au banc qui passe mal

Pour son retour de blessure, le meilleur buteur de la Liga n’a pas figuré dans le onze de départ, malgré une participation complète à l’entraînement de veille de match. Arbeloa lui a préféré le trio Mastantuono–Vinicius–Gonzalo, ce dernier étant titularisé en pointe. Entré à la 68e minute, Mbappé a été accueilli par une bronca à chaque ballon touché, du jamais-vu pour le joueur de 27 ans depuis son arrivée chez les Merengues à l’été 2024.

Face aux journalistes, Arbeloa a justifié son choix par la nécessité de préserver un joueur qui « ne pouvait même pas être sur le banc il y a quatre jours », allusion à son absence lors du Clásico face au FC Barcelone. Le technicien a ajouté que Mbappé retrouverait sa place de titulaire dimanche prochain à Séville.

Un message d’autorité à l’ensemble du vestiaire

Lorsqu’il a été interrogé sur la grogne de son attaquant, Arbeloa a durci le ton : « Tant que je suis à ma place, je décide qui joue et qui ne joue pas. Je me fiche de leurs noms. » Le technicien a précisé que ce type de différend ne concernait pas uniquement Mbappé, mais « plus de joueurs » qu’on ne l’imagine.

L’entraîneur a également démenti avoir qualifié l’international français de « quatrième attaquant » de l’effectif, comme l’avait affirmé Mbappé en zone mixte au même moment. Le Français a par ailleurs estimé que le Real Madrid avait perdu sa « structure » en seconde partie de saison, une analyse qu’Arbeloa s’est refusé à commenter avant d’avoir entendu l’intégralité des propos.

Le Real Madrid se déplace dimanche à Séville pour l’avant-dernière journée de Liga, où Mbappé devrait retrouver le onze de départ selon les indications données par son entraîneur. Arbeloa, dont l’avenir à la tête de l’équipe première reste incertain au-delà de la fin de saison, devra composer avec un vestiaire désormais publiquement fissuré.