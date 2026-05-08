Bénin : Effondrement d’un mur à l’EPP Yénawa-Daho (8 blessés pris en charge)

Un mur de l’École primaire publique Yénawa-Daho, située à Cotonou, s’est effondré dans la matinée du vendredi 8 mai 2026 pendant les fortes pluies enregistrées dans la ville. Selon la Direction départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral (DDEMP), sept élèves et un enseignant ont été blessés.

La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral, Alphonsine Gansa, a indiqué sur Bip Radio que les victimes ont été conduites à l’hôpital après l’incident. D’après ses déclarations, les enfants blessés présentent pour certains des traumatismes importants, mais « ils sont hors de danger ». Un élève a toutefois été admis au bloc opératoire pour une blessure à la tête. L’enseignant touché lors de l’effondrement souffre également d’un traumatisme crânien et doit rester en observation médicale pendant au moins 48 heures sur instruction du ministre en charge des enseignements maternel et primaire.

Trois salles de classe touchées par l’effondrement

Les dégâts concernent trois salles de classe, notamment des sections de CM1, CE2 et CP2B. La toiture de l’ouvrage a également été arrachée sous l’effet de l’effondrement. Toujours au micro de Bip Radio, la DDEMP a expliqué que le bâtiment concerné avait été construit par des habitants du quartier. Elle a évoqué des insuffisances dans la qualité des matériaux utilisés, affirmant que les briques observées sur le site étaient « pratiquement du sable ».

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Les responsables du secteur éducatif avaient déjà identifié des difficultés liées à l’occupation de l’espace disponible dans l’établissement. Selon Alphonsine Gansa, des réflexions étaient en cours sur une éventuelle reconstruction adaptée aux contraintes du site avant la survenue du drame.

Le maire annonce une enquête et la prise en charge des victimes

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, le maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a exprimé son soutien aux victimes et à leurs familles. Il a également salué l’intervention des secours et des équipes sanitaires mobilisées après l’accident. L’autorité municipale affirme que les frais médicaux des blessés seront pris en charge. Le maire annonce aussi l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’effondrement et d’établir les responsabilités éventuelles. Des mesures de contrôle et de renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires de la ville devraient être engagées avec les services compétents, selon la mairie de Cotonou.