Bénin : quatre suspects arrêtés après un braquage suivi d’une agression sexuelle à Gogounou

Le commissariat de l’arrondissement de Gounarou, dans la commune de Gogounou, a interpellé quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans un vol avec violences commis dans la nuit du 28 au 29 avril 2026 au village de Binga. L’affaire, rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine, fait également état d’une agression sexuelle perpétrée lors de l’attaque.

Selon les informations communiquées par la Police républicaine, six hommes armés de machettes et de bâtons auraient fait irruption vers 00h30 au domicile d’un habitant de Binga, situé dans l’arrondissement de Sougou-Kpantrossi. La victime aurait été violemment battue avant que son épouse ne soit agressée sexuellement. Les assaillants seraient repartis avec une motocyclette de marque HAOJUE XPRESS, deux téléphones portables ainsi qu’une somme de 200 000 francs CFA.

Une enquête ouverte après l’attaque

Les investigations engagées par les agents du commissariat de Gounarou ont conduit à l’interpellation de quatre personnes présentées comme impliquées dans cette opération criminelle. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade sur leur identité ou sur les circonstances de leur arrestation.

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La Police républicaine indique que les recherches se poursuivent afin de retrouver les autres membres du groupe toujours en fuite. Les suspects arrêtés devraient être présentés aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.