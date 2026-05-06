Bénin : sursis de trois mois pour la mise en conformité des associations

Le secteur associatif béninois bénéficie d’une bouffée d’oxygène. Par un communiqué officiel en date du 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou, a annoncé l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois aux structures associatives pour s’adapter au nouveau cadre législatif.

Initialement, la loi N° 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et aux fondations imposait un délai de neuf mois pour l’harmonisation des statuts. Ce délai, qui a débuté le 4 août 2025, est arrivé à son terme le 3 mai 2026. Passée cette date, les organisations non conformes s’exposaient théoriquement à une dissolution de plein droit.

Le gouvernement justifie cette rallonge par la reconnaissance des difficultés concrètes rencontrées par les promoteurs. Le ministère a notamment identifié des freins d’ordre technique ralentissant la préparation des dossiers d’une part et d’autre part des blocages administratifs et logistiques entravant la finalisation des démarches dans les temps impartis.

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Cette mesure de grâce vise à instaurer un cadre plus souple pour assurer une transition sereine vers une meilleure organisation du secteur. Durant ces 90 jours additionnels, les associations, regroupements et fondations pourront continuer de solliciter l’assistance technique des services compétents du ministère.

Le ministre invite instamment les organisations nationales et étrangères concernées à saisir cette opportunité pour régulariser leur situation avant l’échéance définitive. Au-delà de la simple formalité, il s’agit pour l’État de garantir la sécurité juridique d’un secteur essentiel au développement social du pays.