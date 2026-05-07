Chine : deux ex-ministres de la Défense condamnés à mort avec sursis pour corruption

Un tribunal militaire chinois a prononcé ce jeudi 7 mai 2026 des peines de mort avec sursis à l’encontre des anciens ministres de la Défense Wei Fenghe et Li Shangfu. Les deux généraux, placés en détention en 2023, ont été reconnus coupables de corruption dans le cadre de la campagne anticorruption menée par le président Xi Jinping au sein de l’Armée populaire de libération.

Selon l’agence officielle Xinhua, Wei Fenghe, 72 ans, a été condamné pour avoir accepté des pots-de-vin, tandis que Li Shangfu, 68 ans, a été reconnu coupable d’en avoir à la fois accepté et proposé. Outre la peine capitale avec sursis de deux ans, le tribunal a ordonné la privation à vie de leurs droits civiques et la confiscation de l’intégralité de leurs biens personnels. Le communiqué de Xinhua, en deux paragraphes, ne précise pas le montant des sommes en cause.

Des peines automatiquement commuées en réclusion à perpétuité

En droit pénal chinois, la peine de mort avec sursis est une disposition distincte de l’exécution immédiate. À l’issue de la période de deux ans, si aucun nouveau crime n’est commis, la condamnation est automatiquement convertie en réclusion à perpétuité, sans possibilité de remise de peine ni de libération conditionnelle. Le South China Morning Post qualifie ces condamnations de plus lourdes jamais prononcées contre de hauts officiers depuis le lancement de la campagne anticorruption de Xi Jinping en 2012.

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Des destitutions en cascade au sommet de l’armée

Wei Fenghe avait dirigé le ministère de la Défense de la Chine de 2018 à 2023. Li Shangfu lui avait succédé, avant d’être limogé dès octobre 2023, après moins de huit mois à ce poste. Tous deux avaient été exclus du Parti communiste chinoisen 2024 pour « violations graves de la discipline ». Selon CNN, plus de cent officiers auraient été écartés de l’APL depuis 2022 dans le cadre de cette purge, qui a atteint son point culminant en janvier dernier avec la destitution du général Zhang Youxia, alors plus haut gradé de l’armée chinoise.

À l’issue du délai de sursis de deux ans, la conversion des peines en réclusion à perpétuité interviendra automatiquement, sauf décision judiciaire contraire.