Dangote cible Mombasa pour une raffinerie à 17 milliards de dollars en Afrique de l'Est

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote envisage d’implanter à Mombasa, au Kenya, une raffinerie de pétrole d’une capacité de 650 000 barils par jour, selon un entretien publié dimanche par le Financial Times. Le projet, estimé entre 15 et 17 milliards de dollars, constituerait la deuxième grande installation de raffinage du groupe Dangote après celle de Lagos.

Mombasa devant Tanga

Lors du sommet Africa We Build, organisé à Nairobi fin avril 2026 par l’Africa Finance Corporation, Dangote avait initialement évoqué le port tanzanien de Tanga comme site prioritaire, en présence des présidents kényan William Rutoet ougandais Yoweri Museveni. Dans son entretien au Financial Times, il revient sur cette position en faveur du Kenya : le port de Mombasa serait « bien plus grand et plus profond », selon ses propres termes, et le marché kényan plus important économiquement.

La décision finale appartiendrait toutefois au chef de l’État kényan. « La balle est dans le camp du président Ruto », a déclaré Dangote au Financial Times.

Publicité

Un projet régional aux contours encore flous

Ruto avait annoncé, en marge du même sommet, des discussions entre pays d’Afrique de l’Est portant sur une raffinerie commune à Tanga, destinée à traiter du brut en provenance de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de l’Ouganda et du Kenya. Un pipeline reliant Mombasa à Tanga figurerait parmi les infrastructures envisagées pour approvisionner le futur site.

Le financement, la gouvernance et la répartition des apports en brut entre États membres resteraient à ce stade non confirmés. Dangote aurait conditionné son engagement à un accord formel impliquant trois ou quatre gouvernements de la région, avec un délai de livraison estimé à quatre ou cinq ans après signature.

Contexte énergétique

Quelque 75 % des produits pétroliers raffinés consommés en Afrique de l’Est et australe seraient importés, principalement depuis le Moyen-Orient, selon des données sectorielles citées par la presse régionale. La raffinerie Dangote de Lagos, entrée en production en 2024, aurait récemment atteint sa pleine capacité, permettant au Nigeria de couvrir ses besoins nationaux en carburant.