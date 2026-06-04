La raffinerie Dangote dépasse sa capacité officielle et atteint 700 000 barils/jour

La raffinerie Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals, située à Lekki près de Lagos au Nigeria, a franchi un nouveau seuil opérationnel en portant sa capacité de traitement à 700 000 barils par jour (b/j), selon un communiqué officiel de l’entreprise le 4 juin 2026. Ce résultat a été obtenu lors d’un test de performance conduit par les Process Licensors de l’installation, dépassant la capacité nominale fixée à 650 000 b/j, que la raffinerie avait atteinte en février 2026 après deux ans de montée en charge progressive.

Propriété du milliardaire nigérian Aliko Dangote, l’installation avait déjà établi plusieurs records : première raffinerie au monde à atteindre 650 000 b/j sur un train unique, indice de complexité Nelson de 10,5 — supérieur à la moyenne américaine fixée à 9,5 — et, en avril 2026, statut de premier exportateur mondial de carburéacteur selon S&P Global Commodities. Depuis son entrée en production commerciale en 2024, elle approvisionne les marchés nigérian et africain en essence, diesel et carburant aviation, tout en exportant vers plusieurs pays européens — Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Pays-Bas — ainsi que vers les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Un objectif à 1,4 million de barils en 30 mois

Le communiqué précise que cette augmentation « dépasse la capacité nominale de la raffinerie fixée à 650 000 b/j, soulignant les capacités d’ingénierie et l’efficacité opérationnelle du site », et que « cette performance démontre la capacité de la raffinerie à traiter davantage de matières premières tout en optimisant les performances de l’ensemble de ses unités de production. » Devakumar Edwin, vice-président chargé du pétrole et du gaz chez Dangote Industries Limited, a indiqué que cette montée en puissance « traduit la stratégie ambitieuse visant à plus que doubler la capacité pour atteindre 1,4 million de b/j dans les 30 prochains mois », ce qui placerait l’installation devant la raffinerie de Jamnagar en Inde — actuellement la plus grande au monde.

Selon le même communiqué, cette expansion devrait « renforcer l’autosuffisance énergétique du Nigeria, éliminer la dépendance du pays aux produits pétroliers raffinés importés et consolider sa position en tant que centre régional d’exportation, orienté non seulement vers l’approvisionnement national mais aussi vers la domination continentale et mondiale du raffinage. »

Un rôle de stabilisateur régional consolidé

L’expansion intervient alors que les instabilités au Moyen-Orient ont conduit plusieurs pays africains à renforcer leurs approvisionnements auprès de la raffinerie nigériane. Le communiqué souligne que la raffinerie « a renforcé son rôle de stabilisateur dans l’industrie pétrolière et gazière en raison des perturbations provoquées par les tensions au Moyen-Orient, de nombreux pays africains se tournant désormais vers elle pour garantir leur sécurité énergétique. »

À terme, la raffinerie prévoit d’étendre son offre aux produits pétrochimiques, notamment le polypropylène et l’alkylbenzène linéaire (LAB), utilisé dans la fabrication de détergents. L’objectif de 1,4 million de b/j est fixé à l’horizon 2028.