Détenu aux USA, Joaquín Guzmán dit “El Chapo” demande son transfert au Mexique

Condamné à perpétuité aux États-Unis, le narcotrafiquant mexicain Joaquín Guzmán, surnommé “El Chapo”, a saisi la justice fédérale américaine pour solliciter son transfert vers le Mexique. Selon des documents enregistrés le 4 mai dans le système judiciaire fédéral, l’ancien chef du cartel de Sinaloa a adressé plusieurs lettres à un tribunal fédéral de New York.

Dans un courrier daté du 23 avril, il demande explicitement à être renvoyé dans son pays d’origine. « Je demande un retour dans mon pays », écrit-il dans une lettre manuscrite transmise à la juridiction fédérale, selon les éléments consignés dans le dossier.

Une condamnation contestée par le détenu

Dans ses échanges avec la justice, Joaquín Guzmán remet en cause la décision prononcée en 2019 par un tribunal fédéral américain. Il affirme que les faits retenus contre lui n’ont pas été établis et critique la sévérité de sa peine, qu’il qualifie de disproportionnée. Le détenu évoque également l’examen de son appel, qu’il dit attendre depuis plusieurs années.

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Extradé vers les États-Unis en 2017 après avoir été arrêté au Mexique, il avait été jugé à New York pour trafic de drogue, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. À l’issue du procès, la justice américaine avait prononcé une peine de prison à vie assortie de plusieurs décennies supplémentaires.

Une détention dans une prison de haute sécurité

Depuis sa condamnation, Joaquín Guzmán est incarcéré à ADX Florence, un établissement pénitentiaire fédéral situé dans le Colorado et réputé pour son niveau de sécurité maximal. Cette prison accueille plusieurs détenus considérés comme particulièrement dangereux ou à haut risque d’évasion.

La demande de transfert formulée en mai intervient après d’autres démarches similaires déjà adressées par le détenu aux autorités américaines. Ces requêtes n’ont jusqu’ici pas abouti, les décisions relevant à la fois des juridictions fédérales et d’éventuels accords entre les États-Unis et le Mexique en matière de transfèrement de détenus. Aucune réponse officielle des autorités judiciaires américaines n’avait été rendue publique à la date d’enregistrement des lettres dans le système fédéral.