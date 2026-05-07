Détroit d'Ormuz : MBS a contraint Trump à suspendre l'opération d'escorte navale

NBC News, citant deux responsables américains, révèle que le retrait saoudien de l’accès à ses bases et à son espace aérien a directement provoqué l’abandon du « Project Freedom ».

Le président américain Donald Trump a suspendu mardi l’opération militaire destinée à escorter des navires commerciaux à travers le détroit d’Ormuz, moins de 36 heures après son lancement. La décision fait suite au refus du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane d’autoriser l’armée américaine à utiliser la base aérienne Prince Sultan, située au sud-est de Riyad, ainsi que l’espace aérien du royaume.

Selon deux responsables américains cités par NBC News, Trump avait annoncé dimanche le lancement du « Project Freedom » sur les réseaux sociaux, sans coordination préalable suffisante avec ses alliés du Golfe. L’annonce a pris Riyadde court. En réponse, l’Arabie saoudite a notifié Washington qu’aucun appareil militaire américain — chasseurs, avions ravitailleurs ou aéronefs de soutien — ne serait autorisé à opérer depuis son territoire ni à transiter par son espace aérien dans le cadre de cette opération.

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Un appel Trump–MBS sans issue

Un entretien téléphonique entre Trump et Mohammed ben Salmane n’a pas permis de lever le blocage. Faute d’accord, Washington a choisi de suspendre l’opération pour préserver son accès aux infrastructures militaires régionales, jugées indispensables à toute projection de force dans le Golfe. La géographie impose cette dépendance : l’Arabie saoudite et la Jordanie sont nécessaires pour le stationnement d’aéronefs, le Koweït pour le survol, Oman pour la logistique navale et aérienne.

Deux navires battant pavillon américain avaient néanmoins réussi à franchir le détroit avant l’arrêt de l’opération, selon le Commandement central américain (CENTCOM). Le reste du dispositif naval, en cours de déploiement dans le Golfe, a été stoppé.

Téhéran attendu jeudi

Trump a présenté la suspension comme temporaire, la conditionnant à l’avancement des négociations avec l’Iran. Téhéran doit remettre jeudi sa réponse à un cadre de paix américain en 14 points, portant sur l’enrichissement nucléaire, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz au trafic commercial. La réponse iranienne déterminera, selon Washington, la suite à donner à l’option militaire.