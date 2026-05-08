Face aux chants « Messi », Cristiano Ronaldo amuse les tribunes lors du choc Al Nassr FC vs Al Shabab FC (vidéo)

Pris pour cible par une partie des supporters d’Al Shabab FC jeudi soir lors du match de Saudi Pro League face à Al Nassr FC, Cristiano Ronaldo a réagi avec décontraction aux chants répétés en faveur de Lionel Messi. La rencontre, remportée 4-2 par Al Nassr, a également permis à l’attaquant portugais d’atteindre un nouveau cap historique dans sa carrière.

Des vidéos relayées notamment par le média sportif espagnol MARCA montrent Ronaldo effectuer quelques pas de danse et gestes en direction des tribunes pendant que des supporters scandaient le nom de Messi. Le défenseur néerlandais Wesley Hoedt est ensuite intervenu pour calmer la situation à proximité du terrain.

Un nouveau record historique pour Ronaldo

Au-delà de cette séquence devenue virale sur les réseaux sociaux, la soirée a surtout été marquée par un nouvel accomplissement statistique pour le quintuple Ballon d’Or. À la 75e minute, Ronaldo a repris de volée un centre de Sadio Mané pour inscrire le troisième but d’Al Nassr.

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Selon les statistiques relayées après la rencontre, ce but permet officiellement à Ronaldo de devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts dans trois championnats nationaux de première division différents : la Premier League anglaise, la Liga espagnole et la Saudi Pro League.

Le Portugais avait déjà dépassé les 100 réalisations sous les couleurs de Manchester United FC en Angleterre et du Real Madrid CF en Espagne avant de franchir ce seuil en Arabie saoudite avec Al Nassr.

Une rivalité toujours présente dans les tribunes

Les chants en faveur de Messi visant Ronaldo ne constituent pas un épisode inédit. Depuis plusieurs années, les confrontations impliquant l’ancien joueur du FC Barcelona et du Real Madrid donnent régulièrement lieu à ce type de provocations dans les stades.

En Arabie saoudite, plusieurs scènes similaires avaient déjà circulé depuis l’arrivée de Ronaldo au sein du championnat saoudien fin 2022. Malgré ces provocations, l’attaquant de 41 ans a choisi jeudi une réaction détendue avant de répondre sur le terrain avec un nouveau but décisif.

Grâce à ce succès 4-2 contre Al Shabab, Al Nassr reste engagé dans la lutte pour les premières places du championnat saoudien à quelques journées de la fin de saison.