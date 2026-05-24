Forbes : Mohamed Salah, seul Africain parmi les 50 sportifs les mieux payés en 2026

Mohamed Salah reste l’unique athlète africain à figurer dans le classement 2026 des 50 sportifs les plus rémunérés au monde établi par Forbes. L’international égyptien de Liverpool occupe la 47e place avec des revenus estimés à 55 millions de dollars sur les douze derniers mois, selon le classement publié le 22 mai 2026.

Depuis son transfert à Liverpool en 2017 pour 42 millions d’euros, Salah a transformé la perception du talent africain sur le marché footballistique. À titre de comparaison, lors de son arrivée en Premier League, il était le joueur arabe et africain le plus cher jamais acheté. Neuf ans plus tard, cette position demeure isolée : aucun autre athlète du continent n’a atteint le niveau de rémunération requis pour intégrer ce cercle restreint des plus grands gagnants du sport professionnel mondial.

Un marché verrouillé par les puissances financières

Les 50 athlètes du classement ont généré environ 4,1 milliards de dollars collectivement, répartis entre 3 milliards provenant de contrats en club et activités sportives, et 1,1 milliard en revenus commerciaux et droits d’image. Cristiano Ronaldo domine pour la quatrième année consécutive avec 300 millions de dollars, égalant le record jamais enregistré par le magazine américain.

Le seuil d’entrée dans le top 50 s’élève à 54,6 millions de dollars en 2026, légèrement supérieur aux 53,6 millions de 2025. Cette hausse reflète la pression financière croissante exercée par les ligues professionnelles, notamment la NBA dont les 20 représentants dans le classement se sont multipliés — une augmentation de quatre athlètes par rapport à 2025. Le classement englobe des sportifs de 18 pays et huit disciplines différentes.

Les obstacles du football africain

Bien que le joueur égyptien ait popularisé le talent africain auprès des clubs européens depuis 2017, les trajectoires comparables restent exceptionnelles. Le marché des transferts africains s’est modifié, avec des clubs européens investissant davantage dans la prospection du continent, mais peu d’athlètes ont égalé l’appréciation commerciale et sportive de Salah.

Salah a confirmé en mars 2026 qu’il quitterait Liverpool après neuf saisons, ayant remporté deux titres de Premier League, une Ligue des champions et plusieurs trophées individuels depuis son arrivée en 2017. L’international égyptien de 33 ans partira en transfert libre malgré la présence de douze mois restants sur son contrat. Les représentants de Salah ont engagé des pourparlers avancés avec le club turc Fenerbahçe. D’autres options en provenance d’Arabie Saoudite et de clubs européens majeurs demeurent sur la table. Le départ du joueur pourrait étendre davantage l’influence économique africaine dans le sport professionnel mondial.