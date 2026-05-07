Fortes pluies à Cotonou : la SIRAT évoque une saturation temporaire des ouvrages d’assainissement

La Direction générale de la SIRAT a tenu, jeudi 7 mai 2026 à Cotonou, une conférence de presse consacrée aux inondations observées après les fortes pluies tombées la veille sur la capitale économique et ses environs. Plusieurs quartiers ont connu des stagnations d’eau et des perturbations de circulation à la suite de ces précipitations.

Le directeur général de la SIRAT, Ranti Akindès, était entouré de cadres techniques de la structure, notamment François Agomadje et Oswald Gangbo, coordonnateur du Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC).

Des ouvrages temporairement saturés

Face aux médias, le directeur général de la SIRAT a expliqué que le volume exceptionnel des pluies enregistrées mercredi avait provoqué une saturation ponctuelle de certains dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.

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Selon lui, les infrastructures de drainage ont néanmoins permis une évacuation progressive des eaux dans plusieurs secteurs touchés. Il a affirmé que la situation est revenue à un niveau normal dans la majorité des quartiers environ deux heures après les fortes précipitations grâce à l’intervention des équipes techniques déployées sur le terrain. Les responsables de la structure ont également indiqué que des opérations de suivi ont été menées sur différents points jugés sensibles pendant l’épisode pluvieux.

Curage des caniveaux et interventions d’urgence

François Agomadje a détaillé les mesures engagées après les inondations temporaires signalées dans plusieurs zones de Cotonou. Les équipes techniques ont procédé au curage de caniveaux, à la surveillance des axes critiques et à des interventions destinées à faciliter l’écoulement des eaux.

Selon les responsables de la SIRAT, ces opérations ont contribué à limiter les désagréments subis par les habitants et les usagers de la route. Les pluies enregistrées mercredi ont provoqué des difficultés de circulation sur plusieurs artères de Cotonou, notamment dans des zones régulièrement exposées aux accumulations d’eau pendant la saison pluvieuse.

Le PAPC présenté comme un levier de réduction des risques

Le coordonnateur du Programme d’assainissement pluvial de Cotonou, Oswald Gangbo, a présenté l’état d’avancement des infrastructures hydrauliques réalisées dans le cadre du PAPC.

Selon lui, les aménagements déjà livrés et les travaux en cours participent progressivement à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales dans la ville, même si certains secteurs restent exposés lors des épisodes de fortes précipitations.

Le directeur général de la SIRAT a également appelé les populations à éviter le dépôt de déchets dans les caniveaux, rappelant que l’obstruction des ouvrages complique l’évacuation des eaux et augmente les risques d’inondation pendant les pluies. La saison des pluies s’étend généralement d’avril à juillet dans le sud du Bénin, période durant laquelle les autorités municipales et les structures techniques multiplient les opérations d’assainissement et de curage des réseaux de drainage.