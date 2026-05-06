France : Macron reçoit des influenceurs africains, pour quel impact en Afrique ?

Fin avril 2026, le Palais de l’Élysée a ouvert ses portes à une délégation inhabituelle : des influenceurs et influenceuses de la diaspora africaine, des créateurs de contenu aux millions d’abonnés, des entrepreneurs du numérique, des animatrices de télévision. Parmi eux, la coach ivoirienne Hamond Chic, véritable phénomène des réseaux sociaux francophones avec plus de six millions d’abonnés sur TikTok. L’événement, sobrement intitulé « Vers le sommet Africa Forward », se voulait un prélude au sommet France–Afrique de Nairobi prévu les 11 et 12 mai 2026. Un geste diplomatique inédit, ou une opération de communication savamment orchestrée ? La question mérite d’être posée.

Une stratégie qui ne trompe personne

Soyons clairs sur le contexte. Depuis 2021, la France a subi une série de revers diplomatiques et militaires sans précédent en Afrique francophone. Chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, relayée par des puissances concurrentes comme la Russie et la Chine, Paris cherche à reconstruire son image sur un continent où sa réputation auprès des jeunes générations n’a jamais été aussi dégradée. Dans ce paysage, l’idée de miser sur des influenceurs africains dotés de communautés massives relève d’une logique évidente : contourner les médias institutionnels, souvent perçus comme le bras armé de la « Françafrique », pour parler directement à la jeunesse via ses propres codes.

Ce n’est pas la première fois que Macron tente l’exercice. En octobre 2021, à Montpellier, il avait organisé un sommet inédit — sans chefs d’État africains — consacré exclusivement à la jeunesse et à la société civile du continent. L’échange avait été électrique. Une jeune Burkinabè avait alors lâché cette phrase restée dans les mémoires : « Si les relations entre l’Afrique et la France étaient une marmite, sachez qu’elle est très sale. » Macron avait répondu, non sans aplomb : « Il faut laver la marmite. Mais on ne pourra pas oublier le passé et ses blessures. » Cinq ans plus tard, la marmite est-elle plus propre ? À en juger par les expulsions militaires françaises de la zone sahélienne, on peut légitimement en douter.

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L’influence, oui. Mais laquelle ?

La logique de la réception des influenceurs n’est pas sans pertinence. Dans une Afrique où la majorité de la population a moins de 25 ans, et où TikTok et YouTube ont supplanté les chaînes d’information traditionnelles comme espace de formation de l’opinion, les créateurs de contenu exercent une influence réelle. Ignorer ce fait serait une erreur stratégique que Paris a longtemps commise.

Deux questions demeurent pourtant sans réponse satisfaisante.

La première est celle de la légitimité. Les influenceurs reçus à l’Élysée sont, pour la plupart, des membres de la diaspora africaine établie en France. Leur audience est réelle, leur notoriété incontestable. Mais leur capacité à peser sur l’opinion publique au Sahel notamment dans le domaine politique, en Afrique centrale ou dans les pays de l’AES — là précisément où la France a perdu du terrain — reste à démontrer. Les populations du Burkina Faso ou du Mali qui regardent Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta s’adresser à elles en tenue militaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui suivent les lives de la « team caviar » depuis Paris ou Abidjan.

La seconde est celle du message. Qu’a-t-on dit à ces influenceurs ? Qu’ont-ils ramené de l’Élysée, sinon une photo avec le Président et un capital symbolique indéniable pour leur propre marque personnelle ? Aucune communication officielle n’a précisé les sujets abordés, les engagements pris, ni les attentes formulées par les deux parties. Ce silence est en lui-même révélateur d’une opération pensée davantage pour l’image que pour le fond.

Une diplomatie de l’influence à double tranchant

Il serait injuste de réduire cette initiative à une pure manipulation. Mobiliser les diasporas africaines comme relais d’un partenariat renouvelé est une idée qui a du sens, à condition qu’elle s’accompagne de faits concrets : politique des visas assouplie, soutien réel aux entrepreneurs africains, fin des postures paternalistes dans la coopération. Sans cela, l’opération risque de se retourner contre ses initiateurs. Sur les réseaux sociaux africains, les commentaires les plus viraux ne sont pas ceux qui saluent la démarche — ce sont ceux qui ironisent, qui dénoncent le « recrutement d’ambassadeurs », qui posent la question que beaucoup pensent tout bas : ces influenceurs ont-ils été mandatés pour redorer l’image de la France ?

La marmite de Montpellier n’a pas été lavée par les discours. Elle ne le sera pas davantage par des selfies à l’Élysée. Ce dont les relations France-Afrique ont besoin, ce ne sont pas de nouveaux émissaires — aussi populaires soient-ils — mais de politiques nouvelles, discutées d’égal à égal, avec les gouvernements et les peuples africains eux-mêmes.

Le sommet Africa Forward de Nairobi constitue peut-être une occasion de changer réellement de braquet. Mais pour cela, il faudra bien plus que des influenceurs. Il faudra des actes.