Guinée : la Russie livre des drones, gilets pare-balles et équipements de guerre à l'armée

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a reçu, samedi 2 mai à Conakry, une importante livraison de matériel militaire en provenance de Russie. D’après un communiqué de la Présidence, cet équipement comprend notamment des drones de dernière génération, des gilets pare-balles, des uniformes, des casques de protection, des rangers ainsi que divers dispositifs de surveillance et de défense aérienne. À cette occasion, le chef de l’État a également échangé avec l’envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, dans le cadre du renforcement du partenariat militaire entre la Guinée et la Russie.

Moderniser l’armée guinéenne

La Présidence de la République a déclaré : « l’acquisition de ces équipements traduit la volonté du Président de la République, S.E. Mamadi Doumbouya, de renforcer la montée en puissance de l’armée guinéenne dans l’accomplissement de sa mission régalienne : défendre l’intégrité territoriale et assurer la protection des populations et de leurs biens ». Par ailleurs, la Guinée, à l’instar de plusieurs États de la région sahélienne, est confrontée à des menaces sécuritaires et les trafics transfrontaliers.

La Russie étend son influence sur le continent africain

Cette livraison à Conakry montre la stratégie de Moscou sur le continent africain. Selon l’Institut international de recherche sur la paix (SIPRI), la Russie a fourni 21 % des armements majeurs importés par les pays africains entre 2020 et 2024, la plaçant devant la Chine (18 %) et les États-Unis (16 %). Des liens noués dès l’époque soviétique facilitent cette domination du marché africain des armes.

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Au-delà des simples livraisons, Moscou renforce également sa présence par le déploiement d’instructeurs militaires dans plusieurs pays du continent, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cette approche a pour objectif de renforcer la présence et l’influence de la Russie, au moment où les pays occidentaux voient leur position reculer en Afrique de l’Ouest.

La fourniture de ces équipements à la Guinée confirme que, malgré l’engagement de la Russie en Ukraine, elle continue d’investir dans ses partenariats militaires africains pour maintenir et développer son influence géopolitique sur le continent.