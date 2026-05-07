Harry Kane égale Cristiano Ronaldo avec un record historique en Ligue des champions

Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 140 réalisations, Cristiano Ronaldo a dominé la compétition pendant deux décennies et y a établi des records que peu de joueurs semblaient en mesure d’approcher. L’attaquant anglais Harry Kane vient d’en égaler un : le 6 mai 2026 à Munich, l’avant-centre du Bayern Munich est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer lors de six rencontres consécutives de phase éliminatoire, un exploit que seul Ronaldo avait réussi, entre 2012 et 2013 sous le maillot du Real Madrid.

Le but de Kane, inscrit à la 94e minute d’une frappe du pied gauche après un centre d’Alphonso Davies, a permis au Bayern d’égaliser à 1-1 face au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé avait ouvert le score pour le PSG dès la 3e minute. Ce résultat n’a pas suffi aux Bavarois, qui s’inclinent sur l’ensemble des deux manches sur le score de 5-6, après la défaite 4-5 concédée au Parc des Princes lors du match aller.

Une série entamée depuis les huitièmes de finale

La série de Kane en phase éliminatoire court depuis les huitièmes de finale de cette édition 2025-2026. L’Anglais avait déjà trouvé le chemin des filets contre le Real Madrid à l’aller comme au retour en quarts de finale, avant de marquer lors des deux manches contre le PSG en demi-finale. Avec 14 buts inscrits cette saison en Ligue des champions, il termine deuxième meilleur buteur de l’édition derrière Kylian Mbappé, dont le Real Madrid a été éliminé en quarts.

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Au classement historique de la compétition, Kane totalise désormais 53 buts en Ligue des champions selon les données de l’UEFA, se plaçant au dixième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’épreuve, derrière Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (129 buts).

Le Bayern éliminé, Kane sans titre européen

Malgré cette performance individuelle, le Bayern Munich échoue en demi-finale pour la deuxième saison consécutive. Kane, 32 ans, n’a toujours pas remporté la Ligue des champions, la seule compétition majeure manquant à son palmarès depuis son arrivée à Munich en 2023. Le PSG, tenant du titre, affrontera Arsenal en finale le 30 mai 2026 à Budapest.