Kylian Mbappé veut jouer les derniers matchs du Real avant le Mondial 2026

Malgré une gêne musculaire aux ischio-jambiers qui l’a tenu éloigné des terrains ces derniers jours, Kylian Mbappé a l’intention de disputer les matchs de fin de saison du Real Madrid avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Selon le quotidien sportif espagnol Marca, l’attaquant de 27 ans, qui s’est rendu seul à Valdebebas lors de la journée de repos du club, prévoit de reprendre l’entraînement collectif cette semaine.

La compétition débute le 11 juin à l’Estadio Azteca de Mexico — dans exactement un mois — et les 48 sélections qualifiées ont remis ce lundi leurs listes préliminaires à la FIFA, une première étape administrative qui marque le début officiel du compte à rebours pour les nations. Dans ce calendrier serré, la question du rythme de Mbappé d’ici le coup d’envoi est au cœur des discussions autour de l’équipe de France.

Retour visé dès jeudi au Bernabéu

Le joueur espère réapparaître soit lors de la réception d’Oviedo jeudi 14 mai au Bernabéu (21h30), soit lors du déplacement à Séville au Sánchez-Pizjuán dimanche 17 mai (19h00). Le Real Madrid a encore trois journées de Liga à disputer avant de clôturer sa saison le 23 ou 24 mai face à l’Athletic Club à domicile. Marca précise que la décision finale reste d’ordre médical et que le plan pourrait évoluer selon les retours des examens du staff madrilène.

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L’hypothèse d’une mise au repos préventive avait pourtant circulé. Le journaliste espagnol Josep Pedrerol, présentateur d’El Chiringuito et réputé proche du président Florentino Pérez, avait affirmé publiquement, après la sortie de Mbappé à la 81e minute contre le Betis Séville fin avril, qu’il ne rejouerait plus cette saison avec le club.

Un calendrier chargé avant le Sénégal

Mbappé n’envisage pas de sacrifier la fin de saison madrilène pour arriver reposé au Mondial. L’attaquant a toujours été présent avec son club lors des dernières lignes droites précédant les tournois internationaux, qu’il s’agisse des Coupes du monde ou des Championnats d’Europe. Après les trois matchs restants en Liga, il disputera deux rencontres amicales avec les Bleus : contre la Côte d’Ivoire le 4 juin à Nantes, puis contre l’Irlande du Nord le 8 juin à Lille.

La France entre dans le tournoi le 16 juin face au Sénégal au MetLife Stadium de New York, dans le groupe I aux côtés de l’Irak et de la Norvège. Les listes définitives des sélections doivent être déposées auprès de la FIFA entre le 25 mai et le 1er juin, avant une publication officielle le 2 juin.