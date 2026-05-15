« L'avenir de l'Afrique ne nous sera pas offert » : l'appel de Tinubu à Kigali

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a pris la parole lors du panel présidentiel de l’Africa CEO Forum, le 14 mai 2025 à Kigali, pour défendre une vision d’intégration continentale fondée sur le commerce intra-africain, les infrastructures partagées et l’autonomie économique du continent.

Priorité au marché intérieur africain

Devant les participants du forum, Tinubu a plaidé pour que l’Afrique cesse de chercher d’abord des débouchés à l’extérieur. Selon lui, la construction d’une échelle économique continentale passe par des investissements mutuels entre pays africains, le renforcement des corridors commerciaux et un soutien accru aux entreprises souhaitant s’étendre au-delà des frontières nationales. Il a également insisté sur la nécessité d’accompagner une jeunesse africaine qu’il qualifie d’innovante.

Les réformes nigérianes comme levier continental

Tinubu a présenté les réformes engagées au Nigeria non pas comme une réponse aux seuls défis internes, mais comme une préparation à un rôle de premier plan dans l’Afrique de demain. Il a cité la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le commerce numérique, les infrastructures logistiques et les partenariats avec le secteur privé comme autant de leviers pour transformer la démographie et les ressources du continent en prospérité réelle. Tinubu a par ailleurs appelé à une réforme de l’architecture financière mondiale, estimant qu’elle doit accorder à l’Afrique un traitement équitable tenant compte de ses réalités locales.

Nigeria-Rwanda : un axe de coopération réaffirmé

Tinubu a remercié le président rwandais Paul Kagame pour son accueil et salué le modèle de développement du Rwanda. Il a annoncé que le Nigeria entend poursuivre sa collaboration avec Kigali et d’autres partenaires africains. « L’avenir de l’Afrique ne nous sera pas offert. Nous devons le construire, nous l’approprier et le défendre ensemble », a-t-il déclaré, concluant sur un engagement collectif plutôt qu’une ambition nationale.