Le Maroc détrône l'Afrique du Sud et devient la première puissance industrielle du continent

Le Maroc s’est hissé au sommet du classement industriel africain, devançant pour la première fois l’Afrique du Sud. Ce basculement a été officialisé le 25 mai 2026 à Brazzaville, lors des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), à l’occasion de la publication de l’édition 2025 de l’Indice d’industrialisation de l’Afrique (AII).

Le rapport, qui mesure la performance industrielle de 54 pays africains sur la période 2010-2024, attribue au Maroc un score de 0,8415, contre 0,8396 pour l’Afrique du Sud. L’écart est étroit, mais la portée du signal est historique : depuis la création de l’indice en 2010, aucun pays n’avait réussi à ravir à Pretoria sa position de première puissance manufacturière du continent.

Une stratégie industrielle construite sur deux décennies

La BAD attribue ce résultat à trois facteurs structurels : la montée en gamme du tissu productif marocain, la diversification des exportations et une politique industrielle qualifiée de « vigoureuse » par l’institution panafricaine. Le royaume figure parmi les rares économies africaines à avoir su articuler logistique portuaire, attractivité pour les investissements étrangers et intégration dans les chaînes de valeur mondiales. La reconfiguration des approvisionnements mondiaux, accélérée depuis 2020, a renforcé cette dynamique.

L’Afrique du Sud conserve une base manufacturière solide, notamment dans la sidérurgie et l’automobile. Des contraintes persistantes sur l’énergie et la logistique pèsent sur sa compétitivité, selon la BAD. Le classement place ensuite l’Égypte et la Tunisie aux troisième et quatrième rangs continentaux.

Un leadership à consolider dans un continent encore marginal

La performance marocaine intervient dans un tableau d’ensemble plus contrasté. L’Afrique représente moins de 2 % de la production manufacturière mondiale et 1,4 % des exportations de produits manufacturés, selon les données de la BAD publiées en parallèle dans le premier Baromètre de l’investissement industriel en Afrique (AfIIB).

La BAD prévoit une croissance de l’économie marocaine de 4,2 % pour l’année 2026, avec une inflation contenue à 2,4 %. Le gouvernement marocain prévoit de poursuivre sa stratégie via la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement, qui intègre des incitations fiscales et des mécanismes de soutien à l’exportation.