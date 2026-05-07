Le pape Léon XIV s'est fait raccrocher au nez par une employée de banque

Ni sa fonction ni son nom n’ont suffi à convaincre une employée de banque de South Chicago. Deux mois après son élection au pontificat, le pape Léon XIV a tenté de mettre à jour ses coordonnées auprès de son établissement bancaire américain. La conversation a tourné court. L’anecdote, rapportée par le New York Times le 6 mai 2026, a depuis circulé largement sur les réseaux sociaux.

Le souverain pontife, né Robert Francis Prevost le 14 septembre 1955 à Chicago, a contacté sa banque pour modifier son numéro de téléphone et son adresse. Identifié sous son nom civil, il a satisfait à l’ensemble des questions de sécurité. La conseillère a néanmoins maintenu sa position : toute modification de données personnelles exigeait une présentation physique en agence. Lorsque le pape a précisé qu’un déplacement depuis le Vatican lui était impossible, puis demandé si se présenter comme Léon XIV changeait la donne, l’employée a mis fin à la communication.

Une résolution par voie de réseau

L’affaire n’a pas été réglée par la voie habituelle. Le père Tom McCarthy, prêtre augustinien et ami de longue date du pontife, a relayé l’incident lors d’une conférence catholique tenue le 29 avril 2026 à Naperville, dans l’Illinois. C’est un autre prêtre, disposant de contacts avec la direction de l’établissement, qui a permis le déblocage de la situation. Le président de la banque, d’abord campé sur le protocole, a finalement concédé, selon le New York Times : l’institution ne souhaitait pas perdre le compte du chef de l’Église catholique.

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Le premier pape américain confronté aux procédures KYC

La mésaventure illustre les contraintes réglementaires auxquelles sont soumis les établissements bancaires américains en matière de vérification d’identité. Les règles dites KYC (Know Your Customer), renforcées depuis le Bank Secrecy Act et ses révisions successives, imposent aux banques de vérifier physiquement l’identité de leurs clients lors de certaines modifications de compte, indépendamment du profil de l’intéressé.

Léon XIV est le premier pape de nationalité américaine de l’histoire de l’Église catholique. Il a été élu le 8 mai 2025 lors du conclave réuni après le décès du pape François. Selon la Conférence des évêques de France, une visite papale en France est attendue fin septembre 2026.