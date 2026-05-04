Les nonuplés Cissé fêtent leurs 5 ans, un record mondial toujours unique (vidéo)

Le 4 mai 2021, Halima Cissé, ressortissante malienne, donnait naissance à neuf enfants à la clinique Aïn Borja de Casablanca, au Maroc. Cinq ans après cet événement sans précédent dans l’histoire médicale mondiale, le Guinness World Records a renouvelé dimanche sa reconnaissance officielle de ce record, à l’occasion du cinquième anniversaire des enfants.

Neuf naissances, aucun précédent médical recensé

Cinq filles et quatre garçons sont nés ce jour-là à l’issue d’une grossesse multiple suivie et prise en charge au Maroc, en raison de la complexité médicale qu’elle représentait. Le Guinness World Records a officiellement établi qu’il s’agit du premier cas connu de nonuplés — neuf enfants issus d’une même grossesse — ayant tous survécu à la naissance. Aucun cas comparable n’avait été documenté auparavant dans les registres médicaux internationaux.

La prise en charge avait mobilisé plusieurs dizaines de professionnels de santé à la clinique Aïn Borja, établissement privé casablancais spécialisé en obstétrique. Halima Cissé avait été transférée au Maroc depuis le Mali, où les capacités médicales disponibles ne permettaient pas d’assurer le suivi d’une grossesse de cette nature.

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Un record confirmé, une famille suivie depuis cinq ans

Le Guinness World Records assure depuis 2021 le suivi public de ce record, en communiquant régulièrement sur l’évolution des enfants. L’organisation a publié dimanche un message de félicitations accompagné d’une photographie de la famille, marquant l’anniversaire des nonuplés.

Les grossesses nonuplées restent extrêmement rares à l’échelle mondiale. Avant le cas Cissé, des naissances nonuplées avaient été signalées à plusieurs reprises dans le monde, mais aucune n’avait abouti à la survie de l’ensemble des enfants, selon les données du Guinness World Records.

Les neuf enfants, qui ont fêté leurs cinq ans ce dimanche 4 mai 2026, demeurent à ce jour le seul cas officiellement homologué de nonuplés survivants dans l’histoire médicale mondiale.