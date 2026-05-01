Maroc – Algérie : la frontière rouverte temporairement le 30 avril malgré les tensions

Les autorités algériennes ont procédé, jeudi 30 avril 2026, au rapatriement de 56 citoyens marocains en situation irrégulière, via le poste frontalier terrestre du Colonel Lotfi, connu localement sous le nom de « Zoudj Bghal », rapporte le média marocain Dalil Rif. Cette opération de remise marque une nouvelle brèche dans une frontière officiellement fermée depuis 1994.

Des opérations de rapatriement qui se multiplient

Selon le média marocain Dalil Rif, le groupe transféré était constitué uniquement d’hommes, soit des candidats à l’émigration, soit des personnes en situation irrégulière sur le territoire algérien. L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, installée à Oujda, a pris en charge leur accueil à proximité du poste frontalier et a accompagné leur retour auprès de leurs proches.

Il s’agit de la quatrième opération de ce genre depuis le début de l’année 2026, réalisée par ce même point de passage. Ces rapatriements ponctuels, menés par voie terrestre, tranchent avec la fermeture officielle de cette frontière, en vigueur depuis plus de trente ans entre les deux pays.

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Une fermeture qui perdure depuis longtemps

La frontière algéro-marocaine demeure l’une des plus longues frontières terrestres fermées au monde. Sa fermeture depuis 1994 découle de différends diplomatiques profonds, notamment une accusation algéro-marocaine mutuelle après un attentat à Marrakech et des tensions périodiques autour du statut du Sahara occidental.

Ces opérations de rapatriement reflètent cependant une réalité pragmatique : malgré l’absence de circulation régulière, les autorités des deux pays maintiennent des canaux de coordination pour traiter des questions sécuritaires et migratoires.

Un suivi administratif systématique

L’organisation marocaine a indiqué que certains membres du groupe étaient suivis depuis près de deux mois. Une préparation en amont, menée en collaboration avec les familles, a permis de réunir les pièces d’identité requises pour leur prise en charge. Les personnes rapatriées venaient de différentes villes à travers le Maroc, notamment Oujda, Nador, Fès, Laâyoune orientale, Settat, Kénitra, ainsi que d’une vingtaine d’autres localités.