Mbappé apte pour le Clasico : titulaire ou pas, Arbeloa joue gros

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a participé à la totalité de la séance d’entraînement collectif ce jeudi 7 mai à Valdebebas. Selon le quotidien sportif madrilène Marca, le joueur français a passé avec succès ses tests médicaux dans la journée et devrait figurer dans le groupe convoqué pour le Clasico face au FC Barcelone, prévu dimanche 10 mai au Spotify Camp Nou.

Une reprise qui ne tranche pas tout

La présence de Mbappé dans le groupe ne règle pas la question de son utilisation. L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, doit encore trancher entre une titularisation et une entrée en jeu depuis le banc. Selon le journaliste Melchor Ruiz, spécialiste du club madrilène, la convocation du numéro 10 est acquise, mais son statut exact pour le coup d’envoi reste indéterminé.

Ce choix dépasse le strict cadre médical. Le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à l’Espanyol Barcelone dimanche dernier en l’absence du Français, grâce à un doublé de Vinícius Jr. Titulariser Mbappé reviendrait à modifier un onze qui a fonctionné, dans un match où un faux pas madrilène offrirait au Barça la possibilité de décrocher mathématiquement le titre de Liga.

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Une semaine de turbulences en toile de fond

Le retour à l’entraînement survient après plusieurs jours de tensions pour le joueur de 27 ans. Blessé au muscle semi-tendineux de la jambe gauche depuis le 24 avril lors d’un match face au Real Betis, Mbappé avait été photographié en Sardaigne avec l’actrice Ester Expósito pendant sa convalescence, au moment où son équipe disputait une rencontre de Liga sans lui. Son entourage avait alors indiqué que sa récupération était « strictement encadrée » par le club.

Selon The Athletic, une altercation verbale l’aurait opposé à un membre du staff d’Arbeloa lors d’un entraînement précédant le match face au Betis. Le Real Madrid n’a formulé aucun commentaire officiel sur cet épisode. Selon ESPN, des voix internes au club estiment que la cohabitation entre Mbappé et Vinícius Jr reste problématique, sans qu’une solution soit envisagée à court terme par la direction.

La liste des convoqués d’Arbeloa pour le Clasico doit être communiquée dans les prochaines heures. À cinq semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, fixé au 16 juin, toute rechute de Mbappé remettrait directement en cause sa participation au tournoi.