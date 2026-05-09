Messi se confie sur Cristiano Ronaldo et revient sur une rivalité qui a marqué le football

Lionel Messi a assuré que sa rivalité avec Cristiano Ronaldo n’a jamais dépassé le cadre du terrain. Dans un entretien diffusé récemment dans l’émission Lo Del Pollo, animée par le journaliste argentin Joaquín « Pollo » Álvarez, le capitaine de l’équipe d’Argentine de football a décrit leur opposition comme une compétition sportive fondée sur le respect.

Pendant plus de dix ans, les deux joueurs ont dominé le football mondial et alimenté un débat permanent sur le meilleur joueur de leur génération. Huit fois lauréat du Ballon d’Or, Messi a expliqué que cette concurrence était une conséquence directe de leurs performances respectives au plus haut niveau.

Une opposition née des Clasicos

La rivalité a pris une dimension particulière entre 2009 et 2018, lorsque Messi portait les couleurs du FC Barcelona et Ronaldo celles du Real Madrid CF. À cette période, chaque confrontation entre les deux clubs attirait une audience mondiale et nourrissait les comparaisons entre les deux attaquants. Messi a rappelé que leurs équipes se disputaient alors les principaux trophées en Espagne et en UEFA, ce qui renforçait encore l’attention portée à leurs performances individuelles.

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Une relation toujours respectueuse

Selon le champion du monde 2022, les relations personnelles entre les deux hommes ont toujours été cordiales. « Notre relation a toujours été bonne et respectueuse », a-t-il déclaré, précisant que leur compétition était « purement sportive ». Les deux joueurs se croisaient essentiellement lors des matchs et des cérémonies de remise de récompenses. Messi a indiqué qu’en dehors de ces rendez-vous liés au football, ils entretenaient peu de contacts, tout en restant en bons termes.

Deux carrières qui se poursuivent

Aujourd’hui, Messi évolue à l’Inter Miami CF aux États-Unis, tandis que Ronaldo poursuit sa carrière avec Al Nassr FC en Arabie saoudite. Leur duel continue d’alimenter les discussions parmi les supporters, mais les déclarations de Messi confirment que cette opposition, longtemps observée comme l’une des plus marquantes de l’histoire du sport, s’est toujours déroulée dans un climat de respect mutuel.