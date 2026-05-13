Tourisme mondial : la guerre en Iran bouscule les habitudes de réservation

La guerre en Iran continue d’influencer les choix des voyageurs à travers le monde. Le groupe touristique allemand TUI Group a indiqué mercredi 13 mai que l’incertitude géopolitique pousse de nombreux clients à attendre davantage avant de réserver leurs vacances d’été, tout en privilégiant des destinations situées à l’ouest de la Méditerranée.

Leader mondial du tourisme, TUI Group a confirmé à cette occasion ses prévisions annuelles, déjà revues à la baisse en avril. Dans ses résultats trimestriels, l’entreprise observe une progression des réservations de dernière minute. Selon le groupe, près de la moitié des personnes prévoyant de partir en vacances cet été n’avaient pas encore finalisé leur réservation au moment de la publication.

L’Espagne et la Grèce profitent du déplacement de la demande

Cette prudence des voyageurs profite principalement à des destinations considérées comme plus accessibles et rassurantes. Espagne, y compris les Îles Baléares et les Îles Canaries, ainsi que la Grèce, devraient être parmi les destinations les plus recherchées de l’été 2026.

Lors d’une conférence téléphonique, le président du directoire de TUI Group, Sebastian Ebel, a expliqué qu’il restait plus difficile d’orienter les clients vers des destinations lointaines comme les Maldives, les Seychelles ou la Thailand. Les voyageurs hésitent à transiter par Dubai, Doha ou Abu Dhabi, trois plateformes majeures du transport aérien régional.

Un comportement déjà observé après la guerre en Ukraine

Cette évolution rappelle les réactions constatées après le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine. À l’époque, l’incertitude géopolitique et la hausse des coûts du transport avaient conduit de nombreux voyageurs à modifier leurs habitudes de réservation et à privilégier des destinations perçues comme plus sûres.

TUI Group a également indiqué que l’apparition récente d’un foyer de hantavirus à bord du navire MV Hondius n’avait, à ce stade, aucun effet sur les réservations de croisières, que le groupe décrit comme particulièrement soutenues. Le voyagiste maintient ainsi ses perspectives pour l’exercice 2026, tout en surveillant l’évolution de la situation au Moyen Orient.