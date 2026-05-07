Mondial 2026 : Shakira et Burna Boy signent « Dai Dai », la chanson officielle de la FIFA

La FIFA a officiellement désigné « Dai Dai » comme hymne de la Coupe du Monde 2026. La chanson, interprétée par la Colombienne Shakira en collaboration avec le chanteur nigérian Burna Boy, a été annoncée ce jeudi 7 mai via les comptes officiels de l’artiste, accompagnée d’un teaser filmé au stade du Maracanã de Rio de Janeiro.

La sortie complète du titre est programmée pour le 14 mai 2026 sur les plateformes de streaming. Le clip, dont le tournage s’est tenu au Maracanã — l’enceinte qui avait accueilli la finale du Mondial brésilien en 2014 — sera diffusé simultanément. Le titre « Dai Dai » est une expression d’origine italienne signifiant « allez ».

La quatrième collaboration de Shakira avec la FIFA

Avec « Dai Dai », Shakira devient la seule artiste à avoir signé quatre chansons officielles de Coupe du Monde. Elle avait déjà livré « Waka Waka (This Time for Africa) » pour l’édition 2010 en Afrique du Sud — le clip le plus visionné d’une artiste féminine sur YouTube avec plus de 4,5 milliards de vues —, puis « La La La » avec Carlinhos Brown pour le Mondial 2014 au Brésil, et « Loca » pour une campagne promotionnelle de la FIFA en 2022.

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Burna Boy est l’un des représentants les plus reconnus de l’afrobeats sur la scène internationale. Sa participation élargit l’assise géographique de l’hymne au continent africain, qui revendique une candidature pour accueillir le Mondial 2030.

Un tournoi organisé sur trois territoires

La Coupe du Monde 2026 se disputera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sera la première édition à 48 équipes, portant le nombre de matchs à 104. Le stade de MetLife, dans la région de New York, est désigné pour accueillir la finale.

« Dai Dai » sera diffusée lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’en habillage sonore des retransmissions télévisées tout au long du tournoi.