Moyen-Orient : la majorité des sites militaires américains endommagées par l’Iran, selon CNN

Une enquête de la cellule investigation de CNN indique qu’au moins 16 installations militaires des États-Unis ont été endommagées au Moyen-Orient depuis le début du conflit avec Iran. Les sites concernés seraient répartis dans huit pays de la région, dont l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Irak et la Jordanie.

Selon cette enquête fondée notamment sur des images satellites et des sources proches du dossier, ces installations représenteraient une part importante du dispositif militaire américain dans la zone. Les dégâts concerneraient des infrastructures jugées stratégiques, incluant des équipements de surveillance et de communication. Certaines installations auraient été temporairement mises hors service.

Des frappes visant des infrastructures stratégiques

Les éléments analysés par CNN montrent des impacts visibles sur plusieurs sites militaires, avec des destructions partielles ou des dommages localisés. Parmi les installations touchées figureraient des bases aériennes et des points d’appui logistique utilisés par les forces américaines dans la région. L’enquête évoque également des équipements de grande valeur affectés par les frappes, ce qui pourrait compliquer certaines opérations sur le terrain. Aucune évaluation officielle détaillée n’a été rendue publique par le département de la Défense américain sur l’ampleur globale des dégâts.

Publicité

Une intensification des attaques dans la région

Ces révélations interviennent alors que les positions américaines au Moyen-Orient font face à une multiplication d’attaques ces derniers mois. En Irak et en Syrie notamment, plusieurs bases ont été ciblées par des drones et des tirs de roquettes, causant des dégâts matériels et des interruptions temporaires d’activité.

Des incidents similaires ont été signalés à intervalles réguliers, avec des impacts sur des infrastructures utilisées pour le soutien logistique et les opérations militaires. Cette pression accrue sur les installations américaines intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, marquées par des actions indirectes et des réponses militaires ponctuelles.

Selon des responsables américains cités récemment par des médias internationaux, le coût des opérations militaires liées à ces tensions atteindrait plusieurs milliards de dollars, sans qu’un bilan consolidé des dommages ne soit officiellement communiqué à ce stade.