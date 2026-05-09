OM : Aubameyang écarté après avoir aspergé un membre du staff avec un extincteur

L’Olympique de Marseille se déplacera dimanche sur la pelouse du Le Havre AC sans Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais de 36 ans a été écarté du groupe après un incident survenu jeudi soir au centre d’entraînement de La Commanderie.

D’après les informations rapportées par L’Équipe, l’ancien joueur du Borussia Dortmund participait avec plusieurs coéquipiers à un moment de détente dans les locaux du club lorsqu’il aurait utilisé un extincteur en direction de Bob Tahri, membre du staff rattaché au directeur du football Mehdi Benatia.

Un incident signalé à la direction

Toujours selon L’Équipe, la mousse projetée aurait également atteint le lit et les effets personnels de Bob Tahri, âgé de 47 ans. Ancien spécialiste du 3 000 mètres steeple, médaillé de bronze aux Championnats du monde d’Championnats du monde d’athlétisme 2009, il veille notamment au respect des horaires et du couvre-feu lors des périodes de mise au vert à La Commanderie.

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L’incident a été porté à la connaissance de la direction de l’OM. Malgré les excuses présentées par Aubameyang, qui aurait expliqué avoir « voulu seulement semer le trouble », le club a décidé de le suspendre pour une rencontre. Cette sanction le prive du déplacement au Havre, une décision disciplinaire immédiate sans indication, à ce stade, d’une mesure supplémentaire.

Une mise à l’écart limitée à un match

Revenu à Marseille lors du dernier mercato estival, Aubameyang retrouve ainsi une situation comparable à celle qu’il avait connue à Arsenal F.C. en 2021, lorsqu’il avait perdu son brassard de capitaine à la suite de manquements disciplinaires.

L’OM a déjà été confronté à des épisodes de ce type. En 2012, Joey Barton, alors prêté au club, s’était illustré par plusieurs écarts de conduite et déclarations retentissantes qui avaient alimenté les débats autour de son passage à Marseille. Le club phocéen n’a pas communiqué officiellement sur cette affaire. Sauf changement de dernière minute, Aubameyang ne figurera donc pas sur la feuille de match dimanche face au Havre.