Réarmement en 2025 : l'Allemagne bondit au 4e rang, la France stagne à la 9e place

Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars en 2025, selon le rapport annuel de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) publié le 27 avril 2026. Pour la première fois depuis la réunification, l’Allemagne s’impose comme premier budget de défense en Europe et quatrième au niveau mondial, tandis que la France, en hausse de seulement 1,5 %, se maintient en neuvième position.

Berlin franchit un seuil historique

Avec 114 milliards de dollars consacrés à la défense en 2025, soit une progression de 24 % en un an, l’Allemagne dépasse désormais le Royaume-Uni (89 milliards) et la France (68 milliards) au sein des pays européens de l’OTAN. Ce niveau de dépenses, équivalent à 2,3 % du PIB allemand, n’avait pas été atteint depuis la réunification de 1990. Le SIPRI attribue cette hausse au fonds spécial de défense de 100 milliards d’euros débloqué par Berlin en 2022, dont les effets se matérialisent pleinement sur l’exercice 2025.

Le classement mondial reflète la concentration persistante des budgets militaires : les cinq premiers pays — les États-Unis (954 milliards), la Chine (336 milliards), la Russie (190 milliards), l’Allemagne (114 milliards) et l’Inde (92 milliards) — totalisent à eux seuls 58 % des dépenses planétaires.

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La France distancée dans la recomposition européenne

À 68 milliards de dollars, la France représente 2 % de son PIB consacré à la défense, contre 2,3 % pour l’Allemagne. Sa progression de 1,5 % sur l’année contraste avec les hausses enregistrées chez ses voisins : l’Espagne a augmenté son budget de 50 %, la Pologne de 31 %. Au total, 22 des 29 membres européens de l’OTAN ont atteint ou dépassé l’objectif de 2 % du PIB en 2025, selon le SIPRI.

« Les États ont réagi à une nouvelle année de guerres, d’incertitudes et de tensions géopolitiques par des programmes d’armement à grande échelle », souligne Xiao Liang, chercheur au programme Dépenses militaires du SIPRI.

Une trajectoire appelée à se poursuivre

La France a adopté en 2023 une loi de programmation militaire prévoyant 413 milliards d’euros sur la période 2024-2030, révisée en 2026 avec 36 milliards supplémentaires. Cette trajectoire devrait porter les dépenses françaises à environ 2,3 % du PIB en 2027, puis 2,5 % à l’horizon 2030, selon les projections budgétaires officielles. Les données définitives du SIPRI pour l’exercice 2026 sont attendues au printemps 2027.