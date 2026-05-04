Cristiano Ronaldo meilleur buteur, Al-Nassr toujours sans titre en Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a bouclé sa troisième saison pleine sous les couleurs d’Al-Nassr en terminant meilleur buteur de la Saudi Pro League 2024-2025, avec 25 réalisations en 35 matchs de championnat. Le club de Riyad a pourtant achevé l’exercice à la troisième place du classement, loin derrière le champion Al-Ittihad, qui a décroché son dixième titre national en battant Al-Raed 3-1 lors de la journée décisive de mai 2025.

Pour Ronaldo, arrivé en Arabie saoudite en décembre 2022, ce nouveau bilan collectif confirme une tendance constante : quatre saisons passées à Al-Nassr, aucun titre de champion. Al-Hilal avait remporté la couronne lors des deux premières saisons du Portugais (2022-2023 et 2023-2024), avant qu’Al-Ittihad ne s’impose cette année sous la direction de l’entraîneur français Laurent Blanc.

Al-Nassr écarté de la Ligue des champions asiatique

La troisième place finale a une conséquence sportive directe : Al-Nassr ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions d’Asie Elite, réservée aux trois premiers du championnat. Le club prive ainsi Ronaldo d’une compétition continentale pour la saison 2025-2026, réduisant son calendrier aux seules échéances nationales.

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Sur le plan individuel, le bilan du Portugais depuis son arrivée à Al-Nassr dépasse les 93 buts en 105 apparitions toutes compétitions confondues, selon les données du club. À 40 ans, il reste le principal pourvoyeur offensif d’une équipe qui, malgré des investissements massifs, n’a jamais réussi à concurrencer sérieusement Al-Hilal ni à contenir la montée en puissance d’Al-Ittihad.

Un contrat prolongé jusqu’en 2027

Al-Nassr a officialisé en juin 2025 la prolongation du contrat de Ronaldo pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2027. Le club a accompagné l’annonce du message « L’histoire continue », publié sur ses réseaux officiels. La saison 2025-2026, déjà entamée, constitue la prochaine occasion pour Ronaldo de décrocher un premier titre de champion en Arabie saoudite avant l’échéance de la Coupe du monde 2026.