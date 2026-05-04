Rudy Giuliani hospitalisé : l’ex-avocat de Trump dans un état critique

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, a été hospitalisé dimanche, selon son porte-parole. L’octogénaire se trouve dans un état critique, tout en étant jugé stable, d’après les informations communiquées par son entourage.

Son porte-parole Ted Goodman a indiqué sur le réseau social X que l’ancien responsable politique recevait des soins hospitaliers, sans préciser la nature du problème de santé. D’après The New York Times, il est actuellement pris en charge dans un établissement situé en Floride.

Un état critique mais stable

Dans un message publié en ligne, Ted Goodman a décrit la situation de Rudy Giuliani en ces termes :

« Le maire Rudy Giuliani est actuellement à l’hôpital, où il reste dans un état critique mais stable. Le maire Giuliani est un battant qui a affronté chaque défi de sa vie avec une détermination sans faille, et il se bat avec la même force aujourd’hui. Nous demandons que vous vous joigniez à nous dans la prière pour “America’s Mayor” Rudy Giuliani. »

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Aucune indication n’a été fournie sur les causes de cette hospitalisation. Les proches de l’ancien maire n’ont pas communiqué d’éléments supplémentaires sur son évolution ni sur la durée de son hospitalisation.

Une figure clé de l’entourage de Trump

Rudy Giuliani reste une personnalité marquante de la vie politique américaine. Ancien procureur fédéral, il s’est imposé sur la scène nationale lors des attentats du 11 septembre 2001, avant de devenir l’un des principaux avocats de Donald Trump. Il a notamment joué un rôle central dans la stratégie judiciaire déployée après l’élection présidentielle de 2020, en menant des actions pour contester la victoire de Joe Biden.

Une santé fragilisée ces derniers mois

Cette hospitalisation intervient après un précédent épisode médical survenu en 2025, à la suite d’un accident de voiture dans le New Hampshire. Cet événement avait déjà conduit à une prise en charge hospitalière. Âgé de plus de 80 ans, Rudy Giuliani a également évoqué par le passé des problèmes de santé liés à son exposition lors des attentats du 11 septembre.

À ce stade, aucune communication officielle n’indique la date d’une éventuelle sortie d’hospitalisation ni les prochaines étapes concernant son état de santé.