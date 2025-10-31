Trump–Poutine : pourquoi Washington a renoncé au sommet de Budapest

La rencontre annoncée entre le président Donald Trump et son homologue Vladimir Poutine n’aura finalement pas lieu. Prévue à Budapest, elle devait porter sur les paramètres d’un arrêt des hostilités en Ukraine. La décision américaine de mettre fin à cette initiative résulte d’un point de blocage durable sur les conditions exigées par Moscou pour un cessez-le-feu.

Une négociation stoppée net

Selon le Financial Times, la diplomatie russe a adressé à Washington un mémo réaffirmant des demandes jugées inacceptables par les États-Unis : concessions territoriales de la part de l’Ukraine, réduction de ses capacités militaires et engagement formel qu’elle ne rejoindra pas l’OTAN. Le média indique également qu’un échange téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain Marco Rubio a confirmé l’absence d’ouverture de Moscou sur ces points. À la suite de cet appel, les préparatifs du sommet ont été interrompus. Toujours selon le FT, Marco Rubio aurait signalé au président américain que la Russie n’avait montré aucune flexibilité.

Une initiative diplomatique fragilisée

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a exprimé sa volonté d’encourager une issue négociée au conflit russo-ukrainien. Il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en 2025 et s’était engagé à favoriser un échange direct avec Moscou. Cette démarche s’inscrivait dans la continuité de ses efforts déclarés pour obtenir un accord.

Malgré ces initiatives et une communication publique centrée sur la recherche d’une solution politique, l’annulation du sommet souligne l’absence de convergence possible avec les conditions formulées par la Russie. Aucune annonce n’a été faite concernant une reprogrammation. À ce stade, aucune évolution officielle des positions n’est constatée ; il pourrait être envisagé qu’un éventuel réengagement dépende d’un changement explicite dans les propositions ou attentes des parties, sans qu’un signe concret ne le confirme pour l’instant.