Russie : sécurité renforcée autour de Poutine après des alertes

Le Kremlin a renforcé les dispositifs de protection autour du président russe Vladimir Poutine, selon un rapport d’une agence de renseignement européenne obtenu par CNN et publié le 4 mai 2026. Ces mesures concernent à la fois son entourage immédiat et ses déplacements, dans un contexte de menaces sécuritaires accrues.

D’après ce document, les contrôles ont été durcis pour les personnes autorisées à approcher le chef de l’État. Les visiteurs doivent désormais passer par plusieurs niveaux de vérification, tandis que certains membres du personnel, notamment les gardes du corps et les collaborateurs techniques, sont soumis à des restrictions strictes dans leurs déplacements et leurs moyens de communication. L’utilisation de téléphones connectés à Internet leur serait notamment interdite.

Restrictions renforcées autour de l’entourage présidentiel

Le rapport indique également que des dispositifs de surveillance ont été installés au domicile de proches collaborateurs du président. Les équipes travaillant au contact direct de Vladimir Poutine ne peuvent plus utiliser les transports en commun, une mesure présentée comme préventive face à d’éventuelles menaces ciblées.

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Ces décisions auraient été prises après l’assassinat d’un haut responsable militaire russe en décembre, un événement qui aurait provoqué des tensions au sein des structures de sécurité du pays. Selon le document consulté par CNN, cet épisode aurait contribué à une réévaluation des risques pesant sur les responsables de premier plan.

Déplacements limités et communication contrôlée

Les habitudes de déplacement du président russe auraient également été revues. Le rapport évoque une réduction significative des lieux fréquentés régulièrement par Vladimir Poutine, y compris certaines résidences situées dans la région de Moscou ou à Valdaï. Il n’aurait pas visité d’installations militaires depuis le début de l’année, alors que des déplacements étaient programmés en 2025.

Pour maintenir une présence publique, le Kremlin diffuserait des images enregistrées à l’avance, selon la même source. Ces ajustements viseraient à limiter les risques liés aux déplacements et à l’exposition directe.

Une sécurité accrue dans un environnement militaire tendu

Ces mesures interviennent alors que le conflit en Ukraine connaît une intensification en 2026. Les Nations unies ont récemment signalé une augmentation des frappes et des pertes civiles, tandis que des attaques visant des infrastructures énergétiques russes ont été rapportées ces derniers mois.

Ce climat de confrontation militaire, combiné à des incidents ciblant certaines figures liées à l’appareil sécuritaire, contribue à un renforcement des dispositifs de protection autour du pouvoir exécutif russe. Aucune réaction officielle du Kremlin n’avait été publiée à la date du 4 mai concernant ces informations.