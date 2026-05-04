Russie : Zelensky menace de faire voler des drones ukrainiens sur la Place Rouge le 9 mai

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, lundi 4 mai 2026 à Erevan, que des drones ukrainiens pourraient survoler la Place Rouge lors du défilé du 9 mai organisé par Moscou pour célébrer la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. Ces déclarations ont été faites en marge du 8e Sommet de la Communauté politique européenne, réunissant plusieurs dizaines de dirigeants européens dans la capitale arménienne.

Un défilé sans blindés pour la première fois depuis des années

La Russie a confirmé que le défilé du 9 mai se tiendrait cette année sans déploiement de matériel militaire sur la Place Rouge. Le Kremlin a justifié cette décision par « la menace terroriste » que représenterait l’Ukraine. Zelensky a saisi cette absence pour en faire un argument politique : selon lui, Moscou ne serait plus en mesure d’exhiber sa puissance militaire comme elle le faisait traditionnellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Moscou déjà touchée à quelques jours du défilé

La déclaration du président ukrainien intervient au lendemain d’une attaque de drones ukrainiens contre Moscou, dans la nuit du 3 au 4 mai 2026. Le ministère russe de la Défense a fait état de 334 aéronefs sans pilote ayant visé le territoire russe lors de cet épisode. Un immeuble d’habitation a été endommagé dans la capitale russe. En réponse, les forces russes avaient lancé 268 drones et un missile balistique contre l’Ukraine au cours de la même période, selon l’armée de l’air ukrainienne.

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Ces échanges de frappes massives se déroulent alors que des négociations indirectes sous médiation américaine restent au point mort. Le président russe Vladimir Poutine avait proposé fin avril un cessez-le-feu limité au 9 mai, lors d’un appel téléphonique avec Donald Trump. Zelensky avait répondu en demandant des précisions aux États-Unis, indiquant que la position ukrainienne restait celle d’un cessez-le-feu « à long terme ».

Le défilé de la Victoire est prévu le 9 mai 2026 à Moscou. Aucune annulation officielle n’a été communiquée par le Kremlin à ce stade.