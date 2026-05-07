Sahara : les USA appellent à mettre fin au conflit après les attaques du Polisario à Smara

La Mission des États-Unis auprès des Nations Unies a condamné mercredi les attaques attribuées au Front Polisario contre la ville de Smara, au Sahara occidental. Dans un message publié sur la plateforme X, la représentation diplomatique américaine a estimé que ces violences compromettaient les efforts de paix engagés autour du dossier sahraoui.

Washington réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Dans sa publication, la mission américaine a également fait référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Adopté en 2025, ce texte a prolongé le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) tout en réaffirmant la nécessité d’une solution politique réaliste, pragmatique et durable au conflit.

Les autorités américaines ont une nouvelle fois mis en avant la proposition marocaine d’autonomie comme base de règlement du différend. Washington soutient depuis plusieurs années une solution négociée sous l’égide de l’ONU, tout en appelant les différentes parties à reprendre les discussions.

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« Nous condamnons les attaques du Front Polisario à Smara. Cette violence menace la stabilité régionale et les progrès accomplis vers la paix. Ces actions sont incompatibles avec l’esprit des récentes discussions. Le moment est venu de mettre fin à ce différend vieux de 50 ans. Comme l’a affirmé la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, la proposition marocaine d’autonomie trace la voie vers la paix au Sahara occidental. Nous appelons tous ceux qui s’opposent à la paix à s’engager sincèrement en faveur d’un avenir meilleur. Le statu quo ne peut pas continuer », a écrit la mission américaine.

Des tensions persistantes autour de Smara

La ville de Smara a déjà été visée à plusieurs reprises ces dernières années par des tirs revendiqués par le Front Polisario. Les autorités marocaines avaient notamment signalé des attaques ayant provoqué des dégâts matériels et des blessés civils dans cette localité située au Sahara occidental.

Cette nouvelle réaction américaine intervient alors que les Nations Unies tentent depuis plusieurs mois de relancer le processus politique autour du Sahara occidental. L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental poursuit ses consultations avec les différentes parties afin de parvenir à une reprise des discussions sous médiation onusienne. Le mandat de la MINURSO reste actuellement en vigueur jusqu’à la prochaine échéance fixée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.