Sénégal : Code électoral, Takku Wallu laisse PASTEF face à ses responsabilités

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé ce mardi 5 mai 2026 qu’il renonce à saisir le Conseil constitutionnel d’un recours contre la loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral, adoptée par la majorité parlementaire. Dans un communiqué publié à Dakar, la coalition d’opposition indique avoir délibérément choisi de laisser PASTEF assumer seul les conséquences de cette réforme législative.

Takku Wallu suspend son recours constitutionnel

Le groupe parlementaire précise dans son communiqué que cette décision fait suite à « de larges discussions » internes et à une « analyse approfondie du contexte politique actuel ». La prise de position publique du président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui avait déclaré lors de sa grande interview du samedi précédent ne pas avoir « compris la décision de la majorité parlementaire d’inclure en procédure d’urgence les modifications des articles L29 et L30 », a pesé dans la balance.

Takku Wallu justifie explicitement ce retrait par la volonté de ne pas s’immiscer dans ce qui apparaît comme une tension interne au camp au pouvoir. Le groupe affirme ne pas vouloir « prendre position dans des querelles partisanes qui se jouent de l’intérêt supérieur du Sénégal ».

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Une loi qui ravive les fractures au sein de l’exécutif

La modification des articles L29 et L30 du Code électoral concentre une attention particulière, ces dispositions ayant directement empêché le Premier ministre Ousmane Sonko de participer à l’élection présidentielle de mars 2024. Leur révision par la majorité parlementaire dont il est l’émanation politique crée une situation paradoxale, accentuée par les réserves publiquement exprimées par le chef de l’État lui-même.

La loi adoptée ne peut entrer en vigueur qu’après promulgation par le président de la République, étape à laquelle Bassirou Diomaye Faye n’a pas encore procédé. Cette échéance constitue désormais le prochain indicateur concret de la position définitive de la présidence sur ce texte.

Takku Wallu indique pour sa part qu’il maintient sa « veille républicaine » et poursuivra son « travail d’opposition constructive au sein de l’Assemblée nationale ».