Sénégal : Le ministre Serigne Gueye Diop annonce un meeting avec le Président Diomaye Faye

Le ministre de l’Industrie, Serigne Gueye Diop, a annoncé ce lundi 4 mai l’organisation d’un meeting de « sargal » — terme wolof signifiant reconnaissance — à Mbour, en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L’événement se tiendra au stade Caroline Faye le 9 mai et constituera pour le chef de l’État une occasion de dresser le bilan de ses deux premières années à la tête du pays.

Un stade chargé de symboles pour un rendez-vous politique

Le choix du stade Caroline Faye n’est pas anodin. C’est dans cette même enceinte que Bassirou Diomaye Faye avait tenu son dernier meeting sous les couleurs du PASTEF lors de la campagne présidentielle de 2024, avant d’être élu au premier tour le 24 mars de cette même année. En retournant sur ce lieu, le président de la République renoue avec un espace qui a marqué le début de son accession au pouvoir.

Serigne Gueye Diop, lui-même natif du département de Mbour tout comme le chef de l’État, a précisé exercer la fonction de superviseur de la Coalition Diomaye Président, au même titre que l’ancienne Première ministre Aminata Touré. C’est à ce double titre — ministre et figure locale de la coalition — qu’il pilote l’organisation de ce rassemblement.

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Une séquence politique dense au sommet de l’exécutif

Cette annonce intervient dans un calendrier politique chargé pour les deux têtes de l’exécutif sénégalais. Le samedi 2 mai, le président Bassirou Diomaye Faye avait accordé une interview à la presse nationale, diffusée depuis le palais de la République, au cours de laquelle il avait notamment évoqué les relations au sein du gouvernement. Le lendemain, dimanche 3 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé qu’il s’adresserait prochainement aux Sénégalais pour présenter son propre bilan à la tête du gouvernement.

Le meeting de Mbour s’inscrit donc dans une séquence où les deux principales figures de l’exécutif entendent chacune rendre compte de leur action devant l’opinion publique, selon des formats et des tribunes distincts.

Selon le ministre de l’Industrie, le meeting de Mbour permettra au président de la République de « dresser son bilan après deux ans à la tête du pays ».