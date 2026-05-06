Sénégal : Les USA refusent les Visas à des officiels pour le Mondial 2026

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se retrouve confrontée à un obstacle diplomatique à moins de deux mois de la Coupe du monde 2026 : plusieurs membres de son Comité exécutif ont essuyé un refus de visa de la part des autorités américaines. Selon le journal L’Observateur, au moins six dossiers ont été rejetés sur la liste que la Fédération avait soumise pour accréditer ses représentants au tournoi coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

D’autres dossiers en suspens

La situation ne se limite pas aux six refus confirmés. Toujours selon L’Observateur, plusieurs autres responsables fédéraux seraient dans l’attente d’une décision, les autorités consulaires américaines les ayant invités à compléter leurs dossiers. L’issue de ces demandes reste donc incertaine à ce stade.

Face à ces blocages, la FSF envisagerait des solutions alternatives pour permettre à ses membres d’obtenir les documents nécessaires à leur participation au rendez-vous mondial, sans que ces pistes n’aient encore été précisées officiellement.

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Un contexte d’accès restreint au visa américain

Ces refus surviennent dans un cadre réglementaire plus contraignant pour les ressortissants sénégalais. Depuis janvier 2026, le Département d’État américain impose une caution financière comprise entre 5 000 et 15 000 dollars aux détenteurs de visas B1-B2 — catégorie couvrant les déplacements d’affaires, touristiques ou familiaux — issus de trente-huit pays, dont le Sénégal. Cette mesure, communiquée officiellement par Washington et entrée en vigueur à la date annoncée, représente entre 2,8 et 8,4 millions de francs CFA selon le profil du demandeur.

La FSF n’a pas encore communiqué publiquement sur les démarches engagées ni sur le calendrier de résolution de ces situations, alors que le Mondial 2026 doit débuter en juin aux États-Unis.