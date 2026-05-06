« Une minute d’exercice par jour » : la plaisanterie de Trump lors d'un événement à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump a relancé mardi à la Maison-Blanche un programme fédéral destiné à encourager l’activité physique chez les élèves américains. Au cours de la cérémonie, le dirigeant de 79 ans a provoqué des rires dans l’assistance en ironisant sur sa propre routine sportive.

Face aux invités réunis pour l’événement, Donald Trump a déclaré : « Je fais tellement d’exercice, genre une minute par jour, maximum. Si j’ai de la chance ». La séquence s’est produite au moment de la signature d’un texte officialisant le retour du « Presidential Fitness Test », un ancien programme scolaire américain consacré à l’évaluation des capacités physiques des élèves.

Retour d’un programme abandonné sous Obama

Le dispositif remis en place avait été instauré dans les années 1960 afin de promouvoir l’activité physique dans les écoles américaines. Les exercices proposés aux élèves comprenaient notamment des épreuves d’endurance, de vitesse et de souplesse.

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Sous la présidence de Barack Obama, le programme avait progressivement laissé place à une approche davantage centrée sur le bien-être général et la santé des enfants plutôt que sur la performance physique pure. La nouvelle administration américaine souhaite désormais réintroduire une formule plus compétitive.

La Maison-Blanche a présenté cette relance comme une mesure destinée à lutter contre la baisse de l’activité physique chez les jeunes Américains. Plusieurs responsables sportifs et anciens athlètes étaient présents lors de la cérémonie.

Une relation ancienne et assumée avec le sport

Donald Trump a souvent expliqué publiquement qu’il n’était pas adepte des entraînements intensifs. Au fil des années, il a régulièrement affirmé préférer préserver son énergie plutôt que pratiquer une activité physique quotidienne importante.

Durant son premier mandat, sa condition physique et ses habitudes alimentaires avaient alimenté de nombreux commentaires dans les médias américains. Son goût affiché pour la restauration rapide et son absence apparente d’exercice régulier avaient notamment suscité des débats récurrents sur son hygiène de vie.

À quelques semaines de son 80e anniversaire, le président américain continue néanmoins de multiplier les déplacements officiels et les apparitions publiques. La relance du « Presidential Fitness Test » devrait désormais être mise en œuvre progressivement dans les établissements scolaires américains participant au programme fédéral.