Wizkid, Youssou N'Dour : au Stade de France, Fally Ipupa offre une vitrine africaine à 80 000 personnes

Le chanteur congolais Fally Ipupa s’est produit samedi 2 mai 2026 au Stade de France, à Saint-Denis, devant une salle remplie à 99 %. Le concert, organisé par GDP Productions, marquait le vingtième anniversaire de sa carrière solo et faisait de lui le premier artiste congolais résidant à Kinshasa à fouler cette scène inaugurée en 1998.

Dès l’ouverture des portes à 17h, le public s’est mobilisé massivement. Le show a démarré à 20h sur une scénographie conçue pour un stade de 80 000 places, alternant séquences dansantes issues du répertoire rumba-ndombolo et passages plus lents autour de titres emblématiques comme Mayday, Sans limite ou Doucement.

Une affiche internationale construite autour de la diaspora et du continent

La soirée a réuni sur scène des artistes aux profils contrastés. Le Nigérian Wizkid et le Sénégalais Youssou N’Dour ont assuré les apparitions les plus attendues, donnant au concert une dimension panafricaine concrète. Côté français, M. Pokora, SDM, Mokobé et Guy2Bezbar ont également pris le micro, aux côtés du rappeur congolais Joé Dwèt Filé, de la chanteuse Théodora et du vétéran René Soso Pembe, ancien compagnon de route de la scène musicale kinoise.

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Fally Ipupa avait annoncé l’événement en novembre 2025 lors d’une interview à Radio Top Congo, promettant un concert chanté dans plusieurs langues nationales de la RDC et la présence de drapeaux africains aux côtés du drapeau français. « Ce sera l’un des meilleurs concerts de ma carrière et l’un des meilleurs de l’année 2026 en France », avait-il déclaré.

L’album XX en toile de fond

Le concert constituait également la première grande vitrine scénique de XX, huitième album studio de l’artiste, mis sur le marché en avril 2026. Aucun détail sur la setlist complète ni sur les extraits joués n’a été officiellement communiqué par l’organisation à l’issue du spectacle.

Un second concert est programmé ce dimanche 3 mai dans la même enceinte, avec une ouverture des portes avancée à 16h30. GDP Productions n’a pas annoncé de troisième date.