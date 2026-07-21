CDM 2034 : l'Arabie saoudite prépare un stade futuriste hors normes à 350 m du sol

L’Arabie saoudite poursuit la préparation de la Coupe du monde 2034 avec le projet d’un stade futuriste dont la pelouse est prévue à plus de 350 mètres au-dessus du sol. Des rendus officiels de cette enceinte ont été publiés dans le cadre des infrastructures annoncées pour le tournoi, qui se disputera avec 48 équipes.

Le projet concerne le NEOM Stadium, une enceinte qui devrait être intégrée au développement urbain de The Line. Selon les informations officielles de la candidature saoudienne, le terrain de jeu sera installé à plus de 350 mètres de hauteur. Le stade est conçu pour accueillir plus de 46 000 spectateurs et pourrait recevoir des rencontres de la phase de groupes jusqu’aux quarts de finale de la compétition.

Un stade intégré au projet NEOM

Les illustrations diffusées par les autorités saoudiennes montrent une infrastructure suspendue au sein du projet de ville futuriste NEOM. Selon la documentation officielle, cette enceinte fait partie des nouveaux équipements sportifs prévus pour le Mondial 2034.

Le projet prévoit une architecture intégrée à The Line, la ville linéaire développée dans le nord-ouest du pays. Les organisateurs présentent cette infrastructure comme un élément destiné à répondre aux exigences de la FIFA pour l’organisation de la compétition. Les visuels publiés donnent un aperçu de l’apparence envisagée du stade une fois achevé, même si certains détails pourront évoluer au fil du chantier.

Un vaste programme d’infrastructures

La Coupe du monde 2034 marquera une première pour l’Arabie saoudite. Ce sera également la deuxième édition organisée au Moyen-Orient, après celle accueillie par le Qatar en 2022.

Selon le dossier officiel de candidature, quinze stades seront utilisés pour la compétition, entre nouvelles constructions et enceintes rénovées. Le tournoi se déroulera avec un format de 48 sélections, comme lors de l’édition 2026.

L’ampleur des investissements se confirme aussi sur le plan financier. D’après Reuters, le groupe public ROSHN recherche actuellement des investisseurs pour financer l’Aramco Stadium, l’un des sites retenus pour la Coupe du monde 2034. L’agence de presse indique que cette démarche s’inscrit dans le programme de développement des infrastructures nécessaires à l’organisation du tournoi.

Une enceinte destinée au Mondial 2034

Le NEOM Stadium fait partie des projets les plus ambitieux présentés par les organisateurs saoudiens. Les documents officiels indiquent que la pelouse sera installée à plus de 350 mètres au-dessus du niveau du sol, une configuration inédite pour une enceinte appelée à accueillir une Coupe du monde.

Les responsables de la candidature saoudienne indiquent que ces infrastructures doivent répondre aux besoins du tournoi et accompagner le développement des nouveaux centres urbains du pays. Les rendus publiés montrent le stade intégré à The Line, tandis que les travaux préparatoires et le financement des différents sites continuent de progresser à l’approche du rendez-vous mondial de 2034.