À peine expulsés des USA, 146 Vénézuéliens pris au piège dans un hôtel détruit par le séisme

Cent quarante-six personnes venaient de poser le pied sur le sol vénézuélien après leur expulsion des États-Unis lorsque la terre a tremblé. Le vol affrété depuis Miami avait atterri quelques heures plus tôt à Caracas, selon les données d’ICE Flight Monitor, une initiative de Human Rights First qui recense les vols de déportation. Plus d’une centaine de ces déportés restaient introuvables sous les décombres d’un hôtel de La Guaira.

Le groupe, composé de 19 femmes et sept enfants, avait été conduit à l’Hôtel Santuario La Llanada pour des formalités administratives : examens médicaux et remise de documents d’identité. Les autorités leur avaient annoncé un retour chez eux dès le lendemain. Quelques heures plus tard, deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5, séparées de 39 secondes, frappaient la région côtière, provoquant l’effondrement total du bâtiment.

Une zone coupée du monde

L’effondrement est survenu dans un secteur de La Guaira immédiatement privé de réseau téléphonique, compliquant tout recensement des occupants de l’hôtel. L’absence d’encadrement officiel sur place a contraint les rescapés à rejoindre par leurs propres moyens un poste de la Garde nationale, seul point de contact disponible pour signaler leur survie. Le nombre exact de personnes encore prisonnières des décombres demeure non confirmé à ce stade par les autorités vénézuéliennes.

Des familles toujours sans nouvelles

ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agence américaine en charge des expulsions, n’a pas répondu aux sollicitations de l’Associated Press concernant le bilan exact parmi les passagers du vol. Plusieurs centres de détention américains, sollicités par des proches de déportés, se seraient limités à confirmer le renvoi de ces derniers vers le Venezuela, sans fournir d’informations complémentaires sur leur localisation.

Les vols de déportation vers le Venezuela avaient repris en février 2025 après treize mois d’interruption. Selon ICE Flight Monitor, l’administration américaine a opéré douze vols vers ce pays au mois de mai, à raison de trois rotations hebdomadaires, dans le cadre d’une politique migratoire plus large ayant totalisé 288 vols d’expulsion vers 38 destinations le même mois.

Le gouvernement vénézuélien, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a diffusé une vidéo montrant l’arrivée des déportés à l’aéroport de Caracas le jour même du drame. Le bilan national des deux séismes dépasse désormais 1 700 morts et plus de 5 000 blessés, selon le président de l’Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres de l’hôtel de La Guaira, où le nombre exact de victimes parmi les 146 passagers du vol de Miami reste à établir.