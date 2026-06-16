Accord avec l'Iran : Trump accuse les démocrates et contredit JD Vance

Le président américain Donald Trump a démenti lundi 16 juin sur Truth Social l’existence d’un fonds de reconstruction destiné à l’Iran, qualifiant cette information de « fausse nouvelle propagée par les démocrates » — alors que son propre vice-président l’avait confirmée quelques heures plus tôt.

La déclaration de Trump intervient au lendemain de la signature d’un mémorandum d’accord entre Washington et Téhéran, conclu sous forme numérique ce week-end. Dans sa publication, le président américain affirme que l’Iran a accepté de ne jamais posséder d’armes nucléaires, avant de nier tout versement de fonds américains à la République islamique.

Vance avait pourtant confirmé le chiffre le matin même

Interrogé sur CBS News dans la matinée du lundi 16 juin, le vice-président JD Vance avait répondu positivement à la question d’un journaliste sur l’existence d’un fonds de 300 milliards de dollars : « C’est le type de choses auxquelles ils pourraient avoir accès, financé par la coalition du Golfe, à condition qu’ils honorent leurs engagements. » Un responsable américain anonyme avait tenu des propos similaires aux journalistes présents lors d’un point presse, évoquant la possibilité de débloquer des fonds gelés et des allégements de sanctions, conditionnés aux performances de l’Iran.

Le New York Times avait rapporté que le mémorandum inclurait une disposition prévoyant la création d’un fonds international d’investissement d’au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l’économie iranienne, sur la base de témoignages d’un responsable iranien et d’un diplomate. L’administration américaine aurait délibérément écarté les termes « réparations » ou « compensation » au profit de celui de « fonds d’investissement international ».

Un accord en deux étapes, le volet nucléaire en suspens

Le mémorandum signé ce week-end ne constitue que la première phase d’un processus en deux temps. Les négociations techniques devant conduire à un accord définitif débuteront dans le courant de la semaine, sous la conduite de Vance. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Araghchi, a précisé que « la question nucléaire a été laissée pour le second cycle et un accord final ».

L’administration Trump a annoncé la publication du texte intégral du mémorandum vendredi. Les discussions formelles sur le programme nucléaire iranien, les sanctions et les modalités du fonds de reconstruction doivent s’ouvrir dans les jours suivants.